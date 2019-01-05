Пираты атаковали судно с россиянами у берегов Бенина
Захвачены 6 человек. По разным данным, на борту находились от 20 до 23 граждан России. Росморречфлот сообщает, что все похищенные – россияне. Дипломаты проверяют эту информацию. В посольстве России в Бенине сказали ТАСС, что на судне также находились четверо украинцев и один грузин. Инцидент произошел в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега около порта Котоноу. Атакованное судно называется MSC Mandy. Согласно данным Marine Traffic, это контейнеровоз, которых ходит под флагом Панамы. Сейчас он стоит неподалеку от берега в водах Гвинейского залива.
Комментарии5
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tag188 05 января 2019 | 08:39
Почему сразу "захватили"?
Может россияне просто не уведомили власти Бенина о проходе их судна в установленном порядке? Как недавно украинцы при проходе через Керченский пролив.
vikwlad 05 января 2019 | 08:42
Ответка пиратов Бенина на разбой российских пиратов в Керченском проливе.
danko_wurda 05 января 2019 | 08:48
vikwlad: 1
compare 05 января 2019 | 08:46
а что,бенинские "патриоты" тоже взалкали приватизации своих и не только,вод....
kiever 05 января 2019 | 08:50
очень похоже на нападение прокиевских пиратов из незаконной преступной группировки "пограничники украины" на мирное судно "норд"..