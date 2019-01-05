Прощание с актером Владимиром Дыховичным состоится сегодня в Электротеатре «Станиславский»

Он ушел из жизни в возрасте 30 лет.

Продолжатель знаменитой творческой династии Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховчиного, окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Соловьева. За свою актерскую карьеру успел сыграть в семи проектах. Одной из последних его работ стала роль Михаила Файнштейна-Васильева в фильме режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Дыховичный также снялся в ленте «Невидимки» Сергея Комарова и сериале «Бессоница». В этом году в прокат должен выйти еще один фильм с его участием — фантастическая драма «Икария». Владимир Дыховичный также вел музыкальное шоу на радио. О том, что он ушел из жизни, на своей странице в Facebook несколько дней назад сообщила Ольга Дыховичная. RIP — «Покойся с миром», — написала она, прикрепив к публикации фотографию Владимира. Причина смерти актера не называется.

Отпевание Владимира Дыховичного пройдет в 11 часов в храме Софии в Средних Садовниках.