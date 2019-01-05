Эмманюэль Макрон готов значительно углубить намеченные преобразования в стране, идя навстречу требованиям населения

О заявлении президента Франции, сделанном в ходе первого в этом году заседания совета министров, сообщил по итогам заседания официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.

По его словам, обещанные президентом «большие общенациональные дебаты начнутся уже в ближайшие недели и предоставят гражданам хорошую возможность высказать свое мнение». Те, кто сеет смуту и продолжает беспорядки, явно не намерены в них участвовать, отметил он. По словам Гриво, президент Франции подтвердил решимость властей пресекать все противоправные действия. Сегодня в стране ожидается очередная акция протеста «желтых жилетов». Поддерживать порядок будут более 4 тысяч полицейских.