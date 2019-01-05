Эмманюэль Макрон готов значительно углубить намеченные преобразования в стране, идя навстречу требованиям населения
О заявлении президента Франции, сделанном в ходе первого в этом году заседания совета министров, сообщил по итогам заседания официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.
По его словам, обещанные президентом «большие общенациональные дебаты начнутся уже в ближайшие недели и предоставят гражданам хорошую возможность высказать свое мнение». Те, кто сеет смуту и продолжает беспорядки, явно не намерены в них участвовать, отметил он. По словам Гриво, президент Франции подтвердил решимость властей пресекать все противоправные действия. Сегодня в стране ожидается очередная акция протеста «желтых жилетов». Поддерживать порядок будут более 4 тысяч полицейских.
Комментарии3
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astet 05 января 2019 | 08:34
Хотите, как во Франции?
Хотите отмены закона
о повышении пенсионного возраста?
Тогда гоните Путина поганой метлой!!!
tag188 05 января 2019 | 08:34
"И почему население Франции не такие терпилы, как население одной скрепной высокодуховной энергетической сверхдержавы??! " -- подумал Макрон, делая свое заявление.
И правда, чего эти лягушатники так взбеленились из-за какого-то намерения властей повысить цены на топливо?
ura_123 05 января 2019 | 08:48
Вы же не хотите как во Франции,дарагие и молчаливые раиссяне? Как постоянно пишет облом0011-кушайте,не обляпайтесь.