Разведка и Госдепартамент США уверены, что задержанный в России Пол Уилан не является шпионом
Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники. Семья Уилана также отвергает выдвинутые против него обвинения. По данным телеканала, задержанный плохо говорит по-русски и пользуется услугами переводчика.
В понедельник ФСБ объявила о задержании 28 декабря в Москве Уилана при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. В среду Уилана посетил в СИЗО «Лефортово» американский посол в России Джон Хантсман. Между тем, стало известно о наличии у задержанного еще трех паспортов – британского, ирландского и канадского. У всех этих государств он запросил помощи.
В задержании Пола Уилана в России есть ряд нестыковок, не были предъявлены достаточные доказательства его вины, сказал в эфире «Эха Москвы» политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. Гудков напомнил, что про историю со шпионами, которые закладывали информацию в камень, когда всем сторонам было предъявлено достаточно доказательств.
Комментарии3
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needroid 05 января 2019 | 08:14
Про камень? Латынина же не верила...
compare 05 января 2019 | 08:48
такт не дает сказать им: зачем нам шпион-агент,когда нет отбоя от ваших "доброхотов",с предложениями "купли-продажи"?
igor919191 05 января 2019 | 08:52
Ну понятно, это бедный американский фермер, а Гудок знает их в лицо, каждого.