Патриарх Вселенской православной церкви Варфоломей поставит свою подпись под Томосом об автокефалии Украинской церкви
Патриарх Вселенской православной церкви Варфоломей сегодня поставит свою подпись под Томосом об автокефалии Украинской церкви. О начале официальной процедуры ранее объявил митрополит созданной украинской церкви Епифаний.
После того как в середине декабря на объединительном соборе предстоятелем новой поместной Украинской православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, в прошлом представителя УПЦ Киевского патриархата, казалось, что вопрос с Томосом носит сугубо формальный характер. Тем не менее, в церковных делах важны все шаги, пусть даже и имеющие символический характер. В эфире украинского телеканала «Прямой» первый глава новой автокефальной православной церкви рассказал, что уже предстоящим вечером он и Вселенский патриарх Варфоломей отслужат молебен в храме Святого Юрия на Фанаре. Затем будет официальное подписание Томоса, а уже 6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных, а после литургии будет вручен Томос об автокефалии.
Ранее глава Константинопольской церкви подтвердил намерение дать Украине Томос и назвал это событие историческим.
Комментарии8
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region62 05 января 2019 | 08:09
Патриарх вафля вместе с петерастом епифанией.Сталина на вас уродов нет!
danko_wurda 05 января 2019 | 08:25
region62: а старуха данко1 поставила?
ramun 05 января 2019 | 08:37
region62: Сталин у вас в мозгах и в сердце,и в печенках.Вот с ним и живите.
Смотрите,от злости не удавитесь.
benya_krik 05 января 2019 | 08:47
[b]Звон ватных пердаков уже слышен :) [/b]
arye_11 05 января 2019 | 08:13
предстоятелем новой поместной Украинской православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания,
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Кстати, о россо-ТВ.
Вчера в новостном сюжете об украинской автокефалии этого самого митрополита поименовали просто и незатейливо - Александр Думенко.
Ну, все равно, как бы Патриарха Кирюху поименовали - Владимир Гундяев.
Недальновидные они, неумные, злобные.
Не понимают того, что с этим самым Александром Думенко, хоть бы они все свои зубы от злости стерли в порошок, им все равно придется общаться и решать вопросы.
region62 05 января 2019 | 08:18
arye_11: Я вообще бы шоу устроил-и Кирюху и Вафлю и этого Епифашку на ринг выкинул-пусть сопли кулаками друг другу вытирают.)
ostapba 05 января 2019 | 08:23
Как бы там ни было, но право выписывать серьезные документы, в церковных делах, бог предоставил Вселенскому Патриарху.. Право подписи..так сказать..
Для сравнения можно сравнить значение подписи самозванного служителя Московского Патриархата.
Которая имеет вес на прейскурантах на шитье канителью одежек.. Или на цену восковых свечек.
Прям в барабанах даже..
region62 05 января 2019 | 08:30
ostapba: Какой нафиг бог? Его нет и никогда не было-был и есть бизнес на религиях.