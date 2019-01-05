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07:33, 05 января 2019

Определился соперник молодежной сборной России по хоккею в матче за бронзу чемпионата мира

Россияне сыграют со швейцарцами, которые в полуфинале проиграли команде Финляндии со счетом 1:6. Соответственно, финны в финале встретятся с 
Американцами. Ранее сегодня в первом полуфинале наши хоккеисты уступили команде США со счетом 1:2. Игра за третье место состоится в ночь на воскресенье в Ванкувере. Начало в 00:00 мск. Финал США и Финляндии начнется в 4:00 мск.

Комментарии

4

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ser_gey_love_row 05 января 2019 | 07:45

У россииянцев против США было же столько шансов, как у кузи против 6-го Флота.

dominator13 05 января 2019 | 07:55

Вот лошары, проиграли американцам!Не играть вам в Ночной Лиге .
Вешайтесь, духи!

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hlhlh 05 января 2019 | 08:10

Образцово ватный заголовок. Вообще-то в этом матче определялся не соперник сборной РФ в матче за 3-е место, а второй финалист чемпионата мира.

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vitaliys 05 января 2019 | 08:44

hlhlh: Как в том анекдоте - Брежнев пришел к финишу вторым, Рейган предпоследним !

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