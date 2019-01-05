Определился соперник молодежной сборной России по хоккею в матче за бронзу чемпионата мира

Россияне сыграют со швейцарцами, которые в полуфинале проиграли команде Финляндии со счетом 1:6. Соответственно, финны в финале встретятся с

Американцами. Ранее сегодня в первом полуфинале наши хоккеисты уступили команде США со счетом 1:2. Игра за третье место состоится в ночь на воскресенье в Ванкувере. Начало в 00:00 мск. Финал США и Финляндии начнется в 4:00 мск.