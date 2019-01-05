NASA отложило визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США
Причина не уточняется. Новая дата пока не определена, сообщает USA Today со ссылкой на пресс-секретаря управления Меган Пауэрс. Визит планировался в феврале. Глава NASA Джим Брайденстайн еще в октябре направил Рогозину приглашение посетить штаб-квартиру космического агентства в Хьюстоне. Ранее в интервью ТАСС Брайденстайн отмечал, что специально для этой поездки ему удалось временно снять с Рогозина американские санкции, под которыми тот находится с 2014 года.
Между тем, в «Роскосмосе» говорят, что пока не получали от NASA какого-либо официального уведомления о переносе визита Рогозина в США.
Комментарии14
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buzukin075 05 января 2019 | 07:42
Хехе :) Дмитрий Олегович за словом в карман не полезет! На следующее приглашение вполне сможет ответить - Недосук мне, Меган! Да и не будем мы вам новый космический унитаз продавать - у вас памперсы лучшие в мире :) И пока вы не поклянетесь перестать наши космолеты дрелью дырявить - будем ваши спутники сводить с ума! Передавай привет коллеге Джимми :)
arye_11 05 января 2019 | 07:48
buzukin075:
Когда Дмитрия Олеговича пинками погнали из Молдовы, (Бузыкинд, помнишь, как его самолет развернули в воздухе?)он тоже что-то трепыхался, пыхтел жирными кулачками тряс и обещал вернуться на ТУ-160.
Не вернулся. Видимо, до сих пор вылет готовит...
mardxvar 05 января 2019 | 08:04
arye_11: ага, мордорфицирует конструкцию
buzukin075 05 января 2019 | 08:14
arye_11: А што там с визитом Биби в Россию? Так и продолжают нахер посылать? А он так и трется у телефона и под дверью? Сказали - пока не отсидишь, даже и не мечтай?
НАСА, как и все госорганизации в США, не финансируются - бюджет не утвержден. Держатся за не знаю за што - денег нет :) Начальнику НАСА даже пузырь бурбона купить не на што - стыдно! Вот он и сдриснул. Так шта нового израильского покорителя космоса дооолго придется ждать....
tag188 05 января 2019 | 07:43
Может клетки подходящей не нашли?
ostapba 05 января 2019 | 07:44
Начешет харю Рогозину жена...Ой начешет.
Столько готовилась она выйти в люди.. да и в "шоппинг"..
А тут пролет фанеркой..
Небось только радость в том, что не одна она зря подтяжки лица делает.
Вон Матвиенко уже который год не может похвастаться успехами косметологии..
Чтоб хоть без паранджи..
Даже..
zkotor 05 января 2019 | 07:49
А зачем им в гостях вообще нужен этот болван?
rus3 05 января 2019 | 07:56
zkotor: На детской площадке возле НАСА новый батут установили. К тому же может у кого-нибудь из руководства проблемы с собакой (плавать не умеет?).
zonda_3 05 января 2019 | 08:48
rus3: D)))))))
opiatnovyi63 05 января 2019 | 07:55
На кой сдалась NASA обычная пробка, пусть даже толстая и говорящая!
irjiproebl 05 января 2019 | 08:01
Правильно делают американцы , с кем поведешься от того и наберешься , зачем общаться с неудачниками - с китайцами пусть общаются
ser_gey_love_row 05 января 2019 | 08:03
Какой смысл? Этот боров понимает в космической отрасли столько же, как Шойгу в строительстве церквей или Медведев в экономике.
piter_ug 05 января 2019 | 08:05
Значит сегодня будет Рогозиным исполнена ария «Зелён виноград» (по мотивам басни ИАКрылова).
marder888 05 января 2019 | 08:14
Решили такс понадежнее спрятать.