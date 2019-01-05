Арестованный в России за шпионаж Пол Уилан оказался обладателем паспортов четырех стран — США, Канады, Великобритании и Ирландии. У всех этих государств он попросил помощи. Американские дипломаты с ним уже встретились в Лефортово. Остальные добиваются доступа к задержанному. По данным Росбалта бывшего морского пехотинца задержали после получения им в отеле Метрополь списка сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Официального подтверждения этой информации нет.

Российские власти могли задержать Уилана для обмена на Марию Бутину, сказал в интервью CNN основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

Гипотетически это возможно, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, однако этот вопрос будут решать спецслужбы. Говорить об обмене Уилана на Бутину можно будет только после завершения следствия над американцем, добавил Новиков.