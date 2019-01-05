Арестованный в России за шпионаж Пол Уилан оказался обладателем паспортов четырех стран
Арестованный в России за шпионаж Пол Уилан оказался обладателем паспортов четырех стран — США, Канады, Великобритании и Ирландии. У всех этих государств он попросил помощи. Американские дипломаты с ним уже встретились в Лефортово. Остальные добиваются доступа к задержанному. По данным Росбалта бывшего морского пехотинца задержали после получения им в отеле Метрополь списка сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Официального подтверждения этой информации нет.
Российские власти могли задержать Уилана для обмена на Марию Бутину, сказал в интервью CNN основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер.
Гипотетически это возможно, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, однако этот вопрос будут решать спецслужбы. Говорить об обмене Уилана на Бутину можно будет только после завершения следствия над американцем, добавил Новиков.
Комментарии6
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hrzn877 05 января 2019 | 07:42
Думали, так проще, а в результате получили головную боль и думают, как бы без последствий для погон выпутаться. На память приходит "Вождь краснокожих" О'Генри...
plidurok Андрей Филимонов 05 января 2019 | 07:49
" У всех этих государств он попросил помощи."
И все они окажут помощь. Вот в чем заключается преимущество космополтизма над узколобым патриотизмом.
mitja_76 05 января 2019 | 08:08
plidurok: Известная загадка советского времени - в чем разница между космополитизмом и интернационализмом? )))
zztop1960 05 января 2019 | 07:50
Полиция Риги помешала страстным гражданам Германии и России, занимавшимся сексом на улице. Пара заметила полицейских только когда те "материализовались" у них за спиной. Натянув штаны, нарушители бросились бежать, но были пойманы.
Оказалось, что сексом на улице Калькю занимались гражданин Германии и гражданка России. Полицейским они объяснили, что до этого общались по интернету и впервые встретились только теперь. Они также рассказали, что "сделали это" уже в общественном туалете
andy66 05 января 2019 | 08:28
теперь в Москва-реку войдут четыре авианосца сразу )))
compare 05 января 2019 | 08:52
четыре? прямо мечта наших всех "питриотов-чинуш"!