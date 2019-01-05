Процедура предоставления Вселенским патриархом Томоса об автокефалии Православной церкви Украины начнется сегодня
Об этом в эфире телеканала «Прямий» сказал митрополит созданной Православной Церкви Украины Епифаний:
«Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой поместной православной церкви, и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде всего молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре. Затем будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января. 6 января состоится торжественное богослужение – это впервые двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха, и также предстоятеля уже свободной независимой поместной православной церкви. После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен Томос об автокефалии».
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний планирует 7 января совершить Божественную литургию в соборе Святой Софии. Ранее Вселенский патриарх подтвердил намерение дать Украине Томос и назвал это событие историческим.
Комментарии3
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ser_gey_love_row 05 января 2019 | 07:12
Неплохой подарок чекистам к Рождеству.
ura_123 05 января 2019 | 07:12
И одновременно с процедурой передачи Томоса начнётся процедура разрыва пуканов портяноидов. Господа,если вы вдруг услышали громкие хлопки,не пугайтесь,это не взрыв газа или петарды и даже не спец-операция силовиков с разрывом гранат,это просто портяноиды переживают за украинскую церковь))))
strl_s 05 января 2019 | 07:18
ura_123: Я, султан и владыка Блистательной Порты, сын Ибрагима I, брат Солнца и Луны, внук и наместник Бога на земле, властелин царств Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властитель над властелинами, несравненный рыцарь, никем не победимый воин, владетель древа жизни, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого Бога, надежда и утешитель мусульман, устрашитель и великий защитник христиан, повелеваю вам, запорожские казаки, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими нападениями не заставлять беспокоиться.
Султан турецкий Мехмед IV.