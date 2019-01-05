Процедура предоставления Вселенским патриархом Томоса об автокефалии Православной церкви Украины начнется сегодня

Об этом в эфире телеканала «Прямий» сказал митрополит созданной Православной Церкви Украины Епифаний:

«Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой поместной православной церкви, и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде всего молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре. Затем будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января. 6 января состоится торжественное богослужение – это впервые двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха, и также предстоятеля уже свободной независимой поместной православной церкви. После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен Томос об автокефалии».

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний планирует 7 января совершить Божественную литургию в соборе Святой Софии. Ранее Вселенский патриарх подтвердил намерение дать Украине Томос и назвал это событие историческим.