Уже четвертое по счёту гражданство обнаружилось у арестованного за шпионаж Пола Уилана
Он ещё и ирландец. До этого сообщалось, что у него гражданство США, Великобритании и Канады.
Департамент иностранных дел и торговли Ирландии вчера подтвердил агентству РИА: Пол Уилан является гражданином их страны. Дипломаты, которые работают в Москве, запросили доступ к иностранцу. Его задержали на прошлой неделе, в четверг Лефортовский суд арестовал его на два месяца по обвинению в шпионаже. Уилан запросил поддержку у всех стран, гражданство которых имеет, передаёт телеканал RTE. Помимо Ирландии это США, Британия и Канада. По американскому паспорту он въехал в Россию, как утверждает брат Пола на свадьбу друга. Как и он бывшего морского пехотинца, который женился на россиянке. Родители задержанного британцы, позже переехавшие в Канаду, где Уилан родился, рассказал его брат. По данным Росбалта иностранца задержали после получения им в отеле Метрополь списка сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Впрочем, официально это не подтвердили. Британия, также как Ирландия и Канада добивается доступа к задержанному иностранцу. Американские дипломаты с ним уже встретились.
Защита Уилана обжаловала в Мосгорсуде его арест. Дата заседания пока неизвестна. Адвокаты предлагают изменить меру пресечения и отпустить иностранца под залог.
Комментарии3
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ostapba 05 января 2019 | 07:11
Похоже что и очередной морячок Игорь повторит судьбу предшественников.
Чепиги с Петровыми пошли по пути Бошарова...
И пути поиски жертвы для обмена, в разных страах, пересеклись в одной точке.
Которая под гимностеркой. Даже..
in_cat_we_trust 05 января 2019 | 07:12
Наверняка засекречен список паразитов, присосавшихся к бюджету
vova6_let 05 января 2019 | 07:16
По данным Росбалта иностранца задержали после получения им в отеле Метрополь списка сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Впрочем, официально это не подтвердили." Получил он этот список на флэшке, которую не вскрывал и не мог видеть, что на ней, в действительности, находится, т.е "кот в мешке". Главное-там были его отпечатки пальцев. Стиль-абсолютно тот же, как и пакетик с наркотой подбрасывают, и завернутый пакет "с деньгами" (взятка) и пр. Вообщем-подброс, потому что сейчас есть масса способов в реале отправить все это по электронке, а флэшка-это позапрошлый век.