Задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан ранее был судим
Его обвиняли в попытке хищения у правительства более 10 тысяч долларов во время службы в Ираке в 2006 году. Об этом пишет газета «Вашингтон пост». Кроме того, он был признан виновным еще в нескольких правонарушениях, в том числе использовании чужого номера социального страхования для доступа к онлайн-курсам.
По официальным данным американского правительства, Уилан служил в резерве Корпуса морской пехоты США и занимал административно-хозяйственные должности. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом «по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями», а затем уволен из рядов Вооруженных сил за «ненадлежащее поведение» с разжалованием в рядовые.
Комментарии2
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opiatnovyi63 05 января 2019 | 06:47
Для нашей воровской власти свой человек!
sergeev67 05 января 2019 | 07:14
Так его не в шпионаже обвинять надо, а сразу в депутаты двигать! Полезный опыт у человека. Настоящий практик. Опять же четыре гражданства западных государств выдают в нем искреннего патриота России.