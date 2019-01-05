Задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан ранее был судим

Его обвиняли в попытке хищения у правительства более 10 тысяч долларов во время службы в Ираке в 2006 году. Об этом пишет газета «Вашингтон пост». Кроме того, он был признан виновным еще в нескольких правонарушениях, в том числе использовании чужого номера социального страхования для доступа к онлайн-курсам.

По официальным данным американского правительства, Уилан служил в резерве Корпуса морской пехоты США и занимал административно-хозяйственные должности. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом «по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями», а затем уволен из рядов Вооруженных сил за «ненадлежащее поведение» с разжалованием в рядовые.