Пираты атаковали судно с россиянами у берегов Бенина
Захвачены 6 человек. По разным данным, на борту находились от 20 до 23 граждан России. Росморречфлот сообщает, что все похищенные – россияне. Дипломаты проверяют эту информацию. В посольстве России в Бенине сказали ТАСС, что на судне также находились четверо украинцев и один грузин. Инцидент произошел в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега около порта Котоноу. Атакованное судно называется MSC Mandy. Согласно данным Marine Traffic, это контейнеровоз, которых ходит под флагом Панамы. Сейчас он стоит неподалеку от берега в водах Гвинейского залива.
Комментарии4
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begly_ 05 января 2019 | 06:36
Так всегда было, что нападают на слабого.
opiatnovyi63 05 января 2019 | 06:51
Наши пираты недавно таким же образом захватили украинские корабли и моряков в Черном море!
in_cat_we_trust 05 января 2019 | 07:05
Пираты! Не трогать ваты!
ura_123 05 января 2019 | 07:15
Чисто случайно оказалось что в Бенине есть свой керченский пролив))))