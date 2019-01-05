Тропический шторм обрушился на юг Таиланда

Он валил деревья и линии электропередач. Не обошлось без жертв.

Ожидалось, что тропический шторм под названием Пабук будет самым сильным за последние десятилетия. Но, как передаёт местное тайское телевидение, его последствия оказались не такими ужасными, как ожидалось. В целом ряде провинций повалены деревья и линии электропередач; шестиметровые волны на побережье, некоторые деревни затоплены водой, как минимум, один человек погиб — это рыбак, который отправился в море, несмотря на предупреждения. Ранее также сообщалось о россиянине, который пытался спасти свою дочь. Она купалась уже когда это было запрещено. Её спасти удалось, а вот мужчину отнесло к скалам, и он погиб. Все случилось на популярном у туристов острове Самуи.

Шторм Пабук затронул несколько известных островов. Также Пхукет и Краби. Но там, по сообщениям туристов, были только сильный ветер и проливные дожди. Власти утверждают, что последствия шторма для этих островов будут не такими серьезными, как на самом Юге Таиланда, где пришлось эвакуировать как минимум 10 тысяч жителей. Но тем не менее, людей просят не выходить в море до окончания шторма и быть осторожными. На ряде популярных островов пляжи патрулирует полиция.

Ожидается, что непогода на юге Таиланда продлится до воскресенья.