В Стамбуле начинается процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины
Сегодня Вселенский патриарх Варфоломей официально его подпишет, а завтра вручит предстоятелю новой церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. На церемониях будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Русская православная церковь сделала все для того, чтобы произошел раскол, сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Ерофеев. Ерофеев добавил, что государство вслед за церковью тоже двинулось в сторону мракобесия и авторитаризма.
Комментарии8
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ser_gey_love_row 05 января 2019 | 06:07
Последний оплот чекистов в Украине позорно пал.
vitaly_mp23 05 января 2019 | 06:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ostapba 05 января 2019 | 06:20
Произвели на Мвйдане переворот государственной власти России из Украины...
Теперь пора Украине и о душе подумать....
..... Отречёмся от старого мира,
Отряхнём его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог.
........ Припев.
Не довольно ли вечного горя?
Встанем, братья, повсюду зараз —
От Днепра и до Белого моря,
И Поволжье, и Дальний Кавказ.
На врагов, на собак — на богатых,
И на злого вампира — царя
Бей, губи их, злодеев проклятых,
Засветись, новой жизни заря....
..
P.S...Слова П. Л. Лаврова (это не перевод с французского), музыка Клода Жозефа Руже де Лиля. Текст опубликован в газете «Вперёд» 1 июля 1875 года под названием «Новая песня».
in_cat_we_trust 05 января 2019 | 06:34
ostapba: даже?
in_cat_we_trust 05 января 2019 | 06:37
Мне кажется и Константиполю виднее, что и как в своей организации устроено должно быть, и Украине - как жить и с кем дружить
ural444 05 января 2019 | 06:58
Люди имеют право самим определиться как верить, кому верить, в какие церкви ходить, кому деньги платить. Молодцы, украинцы!
alexakimfaa 05 января 2019 | 07:04
Ну,что - за что боролись гундяевцы из РПЦ и путриоты РФ - на то напоролись..Считаю,что Украина здесь сделала правильный выбор..
svoi216 05 января 2019 | 07:08
Так и не понял почему Московская церковь имеет право быть независимой а Украинская нет. Вам что своих подчиненных попов мало от Бреста до Владивостока?