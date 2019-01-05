В Стамбуле начинается процедура предоставления Томоса об  автокефалии Православной церкви Украины

Сегодня Вселенский патриарх Варфоломей официально его подпишет, а завтра вручит предстоятелю новой церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. На церемониях будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Русская православная церковь сделала все для того, чтобы произошел раскол, сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Ерофеев. Ерофеев добавил, что государство вслед за церковью тоже двинулось в сторону мракобесия и авторитаризма.