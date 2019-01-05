Задержанный по подозрению в шпионаже Пол Уилан запросил поддержку у посольств стран, гражданином которых он является

Задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан запросил поддержку у посольств всех четырех стран, гражданином которых он является. Речь идет о США, Великобритании, Канаде и Ирландии.

Вряд ли эти четыре страны будут что-то немедленно предпринимать, поскольку информации об обвинениях пока мало, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Бизнесмен Уильям Браудер ранее в интервью CNN предположил, что Пола Уилана задержали в России для последующего обмена на Марию Бутину.