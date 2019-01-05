Задержанный по подозрению в шпионаже Пол Уилан запросил поддержку у посольств стран, гражданином которых он является
Задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан запросил поддержку у посольств всех четырех стран, гражданином которых он является. Речь идет о США, Великобритании, Канаде и Ирландии.
Вряд ли эти четыре страны будут что-то немедленно предпринимать, поскольку информации об обвинениях пока мало, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
Бизнесмен Уильям Браудер ранее в интервью CNN предположил, что Пола Уилана задержали в России для последующего обмена на Марию Бутину.
Комментарии5
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str12345 05 января 2019 | 06:09
простой гражданин четырех стран :)
vitaly_mp23 05 января 2019 | 06:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kazlevich1949 05 января 2019 | 06:33
Штирлиц работал по старой привычке на две ставки, Владимир Владимирович тоже на две, а этот умник аж на четыре ставки - таки и куда деньги-то девать будет?
ly4_sveta 05 января 2019 | 06:39
Опять наши «доблестные» путинские отличились. Аж, гражданина
четырёх государств вычислили-выловили.
yakutt86 05 января 2019 | 06:51
Многотаночник попался.