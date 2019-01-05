Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске окажут помощь из Резервного фонда

Как сообщает пресс-служба МЧС, проект соответствующего распоряжения согласован. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, все пострадавшие от 200 до 400 тысяч. Кроме того, дополнительно будут выделены средства на приобретение жилья.

Напомним, подъезд жилой 10-этажки обрушился в Магнитогорске 31 декабря. Погибли 39 человек. По официальной версии, причиной мог стать взрыв газа.

Корреспондент газеты «Московский комсомолец» Лев Сперанский провел собственное расследование обрушения дома в Магнитогорске и считает, что вряд ли это был теракт. Не подтвердились слухи ни о квартире, которую якобы сняли выходцы из Средней Азии, ни о перестрелке вокруг горящей «Газели», сказал Лев Сперанский в эфире «Эха Москвы». Сейчас Магнитогорску очень не хватает правдивой официальной информации, сказал Лев Сперанский.