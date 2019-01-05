Диего Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе с кровотечением в желудке

Его обнаружили во время стандартного обследования, сообщает агентство Телам. 58-летний чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» проходил его перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить руководство клубом. Источники агентства сообщают, что в ближайшее время будет проведена эндоскопия, чтобы выявить причину кровотечения. Марадона остается в клинике в сопровождении дочери и других родственников. Представитель бывшего футболиста подтвердил, что тот продолжит возглавлять мексиканский клуб, который на выходных стартует в национальном чемпионате.