В Стамбуле начинается процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины

Сегодня Вселенский патриарх Варфоломей официально его подпишет, а завтра вручит предстоятелю новой церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. На церемониях будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.