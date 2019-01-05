В Стамбуле начинается процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины
Сегодня Вселенский патриарх Варфоломей официально его подпишет, а завтра вручит предстоятелю новой церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. На церемониях будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Комментарии4
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vise1 05 января 2019 | 05:18
В Стамбуле начинается процедура предоставления Томоса ...
... старик Гундяев ,
ворочается на диване под песню из фильма "Ирония судьбы "
:)
strl_s 05 января 2019 | 05:32
vise1: бедные запорожские казаки, наверное, на том свете все маты сложили на нынешнюю киевскую власть, которая хохлов загнала под турецкую веру
gennady_77 05 января 2019 | 05:38
strl_s: вера - она такая, или она есть, или ее нет. и что-то мне подсказывает, что у кирилла ее немного. так как если всерьез воспринимать все глупости о верблюде с игольным ушком, вряд ли будешь носить знаменитые часы, вряд ли будешь забирать нанопыльные квартиры и строить себе дворцы.
ostapba 05 января 2019 | 05:19
Выставит ли свой "томос" кремлевский патриарх для обозрения пастве??
Как доказательство своей каноничности даже??