Разведка и Госдепартамент США уверены, что задержанный в России Пол Уилан не является шпионом

Об этом сообщает Си-би-эс со ссылкой на источники. Семья Уилана также отвергает выдвинутые против него обвинения. По данным телеканала, задержанный плохо говорит по-русски и пользуется услугами переводчика.

В понедельник ФСБ объявила о задержании 28 декабря в Москве Уилана при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. В среду Уилана посетил в СИЗО «Лефортово» американский посол в России Джон Хантсман. Между тем, стало известно о наличии у задержанного еще трех паспортов – британского, ирландского и канадского. У всех этих государств он запросил помощи.