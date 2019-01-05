Пираты атаковали судно с россиянами у берегов Бенина
Захвачены 6 человек. По разным данным, на борту находились от 20 до 23 граждан России. Росморречфлот сообщает, что все похищенные – россияне. Дипломаты проверяют эту информацию. В посольстве России в Бенине сказали ТАСС, что на судне также находились четверо украинцев и один грузин. Инцидент произошел в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега около порта Котоноу. Атакованное судно называется MSC Mandy. Согласно данным Marine Traffic, это контейнеровоз, которых ходит под флагом Панамы. Сейчас он стоит неподалеку от берега в водах Гвинейского залива.
Комментарии4
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ostapba 05 января 2019 | 05:16
Виновные будут наказаны??
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...."..Я требую, чтобы меня судили
— Я требую, чтобы меня судили по нашим, советским, законам!
— А покупал ты её по советским законам? Или, может, по советским законам ты её воровал?....(с)
tonight 05 января 2019 | 05:26
ostapba: Погоди я что то не понимаю. На судне 23 моряка а захвачены 6 человек. А остальные куда делись? Уплыли на шлюпках или умерли уже? И почему доблестные русские моряки не отстреливались от пиратов? Где их грозное оружие а? Так смело атаковали украинские корабли то уж пиратксие пироги разнесли бы как нефиг делать.
Эй бандерлоги, почему вы не стреляли? Иль только в слабых можете стрелять?
opiatnovyi63 05 января 2019 | 05:24
Вождь засунет язык в одно место..
thesonhuman 05 января 2019 | 05:26
Пираты наглые, пользуются тем, что их не могут ракетой шлёпнуть на захваченном судне.