Пираты атаковали судно с россиянами у берегов Бенина

Захвачены 6 человек. По разным данным, на борту находились от 20 до 23 граждан России. Росморречфлот сообщает, что все похищенные – россияне. Дипломаты проверяют эту информацию. В посольстве России в Бенине сказали ТАСС, что на судне также находились четверо украинцев и один грузин. Инцидент произошел в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега около порта Котоноу. Атакованное судно называется MSC Mandy. Согласно данным Marine Traffic, это контейнеровоз, которых ходит под флагом Панамы. Сейчас он стоит неподалеку от берега в водах Гвинейского залива.