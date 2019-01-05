Huawei урезала зарплату двум сотрудникам за новогодние поздравления, отправленные с iPhone

Они появились в официальном твиттере китайской компании. Публикация была почти сразу удалена, однако ее скриншоты широко разошлись в западных СМИ. Китайское деловое издание Caixin уточняет, что инцидент мог быть связан со сложностью с обходом блокировок — китайские власти закрыли доступ ко многим соцсетям, включая Twitter. Иногда блокировки удается обходить с помощью VPN-сервисов, однако в этот раз они могли не сработать.