Huawei урезала зарплату двум сотрудникам за новогодние поздравления, отправленные с iPhone
Они появились в официальном твиттере китайской компании. Публикация была почти сразу удалена, однако ее скриншоты широко разошлись в западных СМИ. Китайское деловое издание Caixin уточняет, что инцидент мог быть связан со сложностью с обходом блокировок — китайские власти закрыли доступ ко многим соцсетям, включая Twitter. Иногда блокировки удается обходить с помощью VPN-сервисов, однако в этот раз они могли не сработать.
Комментарии1
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com30 05 января 2019 | 05:12
Вот кремлю нужно у кого учится!
Все россиянам, кто отправлял новогодние поздравления не с российских телефонов, нужно урезать зарплату и пенсию! Всем кто смотрел новогодний огонек не по российским телевизорам, присудить штраф, а всем российским телевизионным каналам кто вел трансляцию с не российского телевизионного оборудования, штраф и предупреждение об отборе лицензии.
Правда Димон айфончик этого не допустит, ведь сам у себя отбирать не станет.))