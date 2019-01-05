Пол Уилан, арестованный за шпионаж в России, оказался гражданином четырех стран
Изначально было известно о его американском гражданстве. В Госдепартаменте это подтвердили. В Россию он въехал именно по американским документам. Как сообщил его брат, на свадьбу к другу. Затем стало известно о наличии у Уилана британского, ирландского и канадского паспортов. У всех этих стран он попросил помощи. Американские дипломаты с ним уже встретились в Лефортово. Остальные добиваются доступа к задержанному. По данным Росбалта бывшего морского пехотинца задержали после получения им в отеле Метрополь списка сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Официального подтверждения этой информации нет.
Комментарии1
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antimalin 05 января 2019 | 05:02
Пол Уилан, арестованный за шпионаж в России, оказался гражданином четырех стран
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Всего четырёх стран НАТО?
Ой, да ладно скромничать.
У Пола еще, как минимум, несколько паспортов других стран.
Важная птица-шпион Yилана будет обменяна на нескольких граждан России - политзаключенных Вашингтона, томящихся в застенках США.