Пол Уилан, арестованный за шпионаж в России, оказался гражданином четырех стран

Изначально было известно о его американском гражданстве. В Госдепартаменте это подтвердили. В Россию он въехал именно по американским документам. Как сообщил его брат, на свадьбу к другу. Затем стало известно о наличии у Уилана британского, ирландского и канадского паспортов. У всех этих стран он попросил помощи. Американские дипломаты с ним уже встретились в Лефортово. Остальные добиваются доступа к задержанному. По данным Росбалта бывшего морского пехотинца задержали после получения им в отеле Метрополь списка сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Официального подтверждения этой информации нет.