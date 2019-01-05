Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске окажут помощь из Резервного фонда

Как сообщает пресс-служба МЧС, ведомство совместно с Минфином, Минздравом, Минтрудом, МИДом и правительством Челябинской области подготовило и согласовало проект соответствующего распоряжения. Средства пойдут на выплаты членам семей погибших, пострадавшим, и всем тем, чьи условия жизни были нарушены в результате чрезвычайной ситуации. Кроме того, дополнительно будут выделены средства на приобретение жилья.

Напомню, подъезд жилой 10-этажки обрушился в Магнитогорске 31 декабря. По официальной версии, причиной мог стать взрыв газа. Погибли 39 человек. Их семьи получат от властей по 1 миллиону рублей, все пострадавшие от 200 до 400 тысяч. Материальную помощь выплатит также Магнитогорский металлургический комбинат.