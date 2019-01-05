Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его супруга Татьяна Борзых. По ее словам, это произошло накануне в 23 часа. Вероятной причиной смерти врачи называют тромб.

Иван Бортник родился в Москве, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где принимал участие в таких спектаклях, как «Гамлет», «Пугачев», «Три сестры», «Павшие и живые», «Владимир Высоцкий» и других.

Бортник сыграл множество ярких ролей в кино, в том числе в фильмах «Родня», «Иван да Марья», «Объяснение в любви». Одной из самых известных его работ стала роль Промокашки в картине «Место встречи изменить нельзя».