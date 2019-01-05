Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался на 80-м году жизни
Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его супруга Татьяна Борзых. По ее словам, это произошло накануне в 23 часа. Вероятной причиной смерти врачи называют тромб.
Иван Бортник родился в Москве, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где принимал участие в таких спектаклях, как «Гамлет», «Пугачев», «Три сестры», «Павшие и живые», «Владимир Высоцкий» и других.
Бортник сыграл множество ярких ролей в кино, в том числе в фильмах «Родня», «Иван да Марья», «Объяснение в любви». Одной из самых известных его работ стала роль Промокашки в картине «Место встречи изменить нельзя».
Комментарии3
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olexa30 05 января 2019 | 04:13
Очень жаль. Прекрасный актёр.
i_one_off 05 января 2019 | 04:48
Такого актёра невозможно забыть.
Они с Владимиром Высоцким были друзьями, почти ровесниками, и работали вместе в одном театре на Таганке.
Только Высоцкий ушёл раньше.
А Ивану Сергеевичу Бортнику светлая память.
Всегда, пока жив, буду помнить их, и других.
"Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр!
Томитесь, как наложницы в гареме:
Срок жизни увеличился, и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время! "
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yralez 05 января 2019 | 05:07
Промокашкой и стал.