Z Архив новостей новости
5 3 6 1654
04:06, 05 января 2019

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался на 80-м году жизни

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его супруга Татьяна Борзых. По ее словам, это произошло накануне в 23 часа. Вероятной причиной смерти врачи называют тромб.
Иван Бортник родился в Москве, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где принимал участие в таких спектаклях, как «Гамлет», «Пугачев», «Три сестры», «Павшие и живые», «Владимир Высоцкий» и других.
Бортник сыграл множество ярких ролей в кино, в том числе в фильмах «Родня», «Иван да Марья», «Объяснение в любви». Одной из самых известных его работ стала роль Промокашки в картине «Место встречи изменить нельзя».

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

olexa30 05 января 2019 | 04:13

Очень жаль. Прекрасный актёр.

i_one_off 05 января 2019 | 04:48


Такого актёра невозможно забыть.
Они с Владимиром Высоцким были друзьями, почти ровесниками, и работали вместе в одном театре на Таганке.

Только Высоцкий ушёл раньше.
А Ивану Сергеевичу Бортнику светлая память.
Всегда, пока жив, буду помнить их, и других.


"Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр!
Томитесь, как наложницы в гареме:
Срок жизни увеличился, и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время! "
©

yralez 05 января 2019 | 05:07

Промокашкой и стал.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Гражданская война – это нормальное состояние России Святая вера в общее дело, в необходимость какого-либо проекта, будь то полет на Марс, – это довольно характерная российская черта, это и есть русская национальная идея. Другое дело, что русский социум, каким он существует сейчас, конечно, обречен на изменение…

5 201 6 43033 29.12
Kобщество, политика, мнения
Блоги

Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...

5 188 6 32228 29.12
Kобщество, школы, видео, протесты, события
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 163 6 19002 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Геннадий Гудков политик

Ежики в тумане. Новый 2019, прогноз Совершенно очевидно, что сам президент все больше утрачивает контроль за «ручным управлением» российской державой. Во-первых, ему просто скучно практически 20-й год подряд «копаться в мелочах»; во-вторых, его зависимость от собственного окружения становится все больше…

5 125 6 61826 29.12
Kполитика, общество, силовики, прогнозы, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 135. 18 минут с Высоцким У Роберта Дорнхельма естественным образом возникает вопрос: почему же не выходят в Советском Союзе пластинки Высоцкого, если он так популярен и его слушают все – от академиков до слесарей…

5 68 6 15955 29.12
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Игорь Николаев: Что не так с официальной российской статистикой Интересное дело получается: когда реальные доходы росли, никаких претензий к Росстату по поводу того, как он считает эти доходы, не было. Зато когда они стали падать, и это падение стало хроническим, то сразу же заговорили, что Росстат-де не так их считает…

5 73 6 32777 29.12
Kэкономика, общество, статистика, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Нам шьют вторую статью о незаконном митинге Хотят повышать ставки – буду повышать. И посмотрим, кто спасует первым. За ними – силовики на зарплате. С нами – десятки тысяч людей, жизнь и здоровье которых оказываются под угрозой…

5 96 6 36073 29.12
Kэкология, общество, мусор, политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 129 6 13418 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 271 6 31511 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 183 6 23292 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 51 6 6532 31.12
Kминобороны, рпц, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 118 6 15318 03.01
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13438 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 84 6 14351 30.12
Kистория, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9780 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Идея маленького человека, дорвавшегося до власти, это гоголевская и гофмановская идея…

5 73 6 13342 03.01
#слушать 02:38:39 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ

Популярное за неделю

Новости

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался на 80-м году жизни Вероятной причиной смерти врачи называют тромб

5 3 6 1654
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 107 6 133997 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 60 6 14495 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 286 6 333022 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 345 6 109084 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7527811
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3844552

Сегодня в эфире