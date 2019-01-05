Молодежная сборная России по хоккею не прошла в финал чемпионата мира

В полуфинале, который прошел в канадском Ванкувере, россияне уступили команде США со счетом 2:1.

Для нашей сборной это поражение стало первым на турнире. Ранее россияне обыграли Данию, Чехию, Швейцарию и Канаду, а также одержали разгромную победу со счетом 8:3 над Словакией.

Американцы теперь сыграют в финале против победителя встречи Финляндия — Швейцария, которая начнется сегодня в 4:00 по московскому времени. Россияне проведут матч за третье место против команды, которая проиграет во втором полуфинале. Встречи состоятся 6 января.