Дональд Трамп направил в Габон военнослужащих для обеспечения безопасности находящихся в Конго американцев

Об этом говорится в письме президента США спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Отмечается, что в Либревилль направлены примерно 80 военнослужащих. Они будут оставаться в регионе до тех пор, пока обстановка там не улучшится. Решение принято из-за опасений, что в Конго могут произойти демонстрации с применением насилия после прошедших 30 декабря президентских выборов.

Накануне избирательная комиссия Демократической Республики Конго обвинила католическую организацию «Сенко» в подготовке восстания в ответ на призыв ее официального представителя объявить имя победителя выборов, которое якобы уже известно. Оглашение предварительных итогов голосования ожидается в

воскресенье.