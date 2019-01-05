NASA отложило визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США

Причина не уточняется. Новая дата пока не определена, сообщает USA Today со ссылкой на пресс-секретаря управления Меган Пауэрс. Визит планировался в феврале. Глава NASA Джим Брайденстайн еще в октябре направил Рогозину приглашение посетить штаб-квартиру космического агентства в Хьюстоне. Ранее в интервью ТАСС Брайденстайн отмечал, что специально для этой поездки ему удалось временно снять с Рогозина американские санкции, под которыми тот находится с 2014 года. Между тем, в «Роскосмосе» говорят, что пока не получали от NASA какого-либо официального уведомления о переносе визита Рогозина в США.