NASA отложило визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США
Причина не уточняется. Новая дата пока не определена, сообщает USA Today со ссылкой на пресс-секретаря управления Меган Пауэрс. Визит планировался в феврале. Глава NASA Джим Брайденстайн еще в октябре направил Рогозину приглашение посетить штаб-квартиру космического агентства в Хьюстоне. Ранее в интервью ТАСС Брайденстайн отмечал, что специально для этой поездки ему удалось временно снять с Рогозина американские санкции, под которыми тот находится с 2014 года. Между тем, в «Роскосмосе» говорят, что пока не получали от NASA какого-либо официального уведомления о переносе визита Рогозина в США.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
salut__521 05 января 2019 | 03:47
Жаль. А что, хорош был бы Рогозин во фраке на шконке в Гуантанамо...
opiatnovyi63 05 января 2019 | 03:57
Позорище и одновременно смехота! Надо же, Рогозина не пускают ни в Америку , ни в Европу.. Даже в Молдавию!
kondrat_vlad 05 января 2019 | 04:00
А может приглашали чтобы арестовать...Богородица услыши!
popyas 05 января 2019 | 04:10
Тоесть сказали: " Иди боров пасись в другом месте"