Пираты атаковали судно с россиянами у берегов Бенина
Захвачены 6 человек. По разным данным, на борту находились от 20 до 23 граждан России. Росморречфлот сообщает, что все похищенные – россияне. Дипломаты проверяют эту информацию. В посольстве России в Бенине сказали ТАСС, что на судне также находились четверо украинцев и один грузин. Инцидент произошел в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега около порта Котоноу. Атакованное судно называется MSC Mandy. Согласно данным Marine Traffic, это контейнеровоз, которых ходит под флагом Панамы. Сейчас он стоит неподалеку от берега в водах Гвинейского залива.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
payalnick 05 января 2019 | 03:18
Освободят. Русские своих не бросают. Это не пендосы. Наши славные военные моряки. "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов.
popyas 05 января 2019 | 04:06
payalnick: росеяном повезло ,теперячи хоть пожрут от пуза!
opiatnovyi63 05 января 2019 | 04:01
Так наш пираты тоже захватывают украинские корабли с экипажами- и ничего! Пока им всё сходит с рук!
tonight 05 января 2019 | 04:06
Зачем идти под Панамским флагом, придурки? Еслиб вы шли под своим флагом никто бы вас не тронул потому как с русскими не хотят связыватся. Знают какие вы звери! Пираты не знали что это русские, наверняка они сейчас сожалеют