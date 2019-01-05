В США продлили срок работы коллегии присяжных, курирующей дело о вмешательстве России в выборы 2016 года
Об этом сообщают американские СМИ. Нынешний срок истекал в конце этой недели. CNN ранее предположила, что его продлили на полгода, однако представители судебных органов официально не подтвердили эти данные.
В воскресенье исполнится 18 месяцев с момента начала работы этой коллегии, задача которой — решать вопрос о предании того или иного обвиняемого суду. Это — максимальный срок, однако его можно продлить, причем не более чем на полгода, если в суде решат, что это — в интересах общества.
Комментарии1
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igor_zrw 05 января 2019 | 02:34
ПРОДЛЕВУУУЙ, НЕПРОДЛЕВУУУЙ,
Все равно получишь...
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