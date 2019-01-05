США намерены продолжать оказывать помощь своим союзникам в Сирии, несмотря на вывод войск из региона

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепе. Он отметил, что у Соединенных Штатов нет точных сроков вывода войск. Он подчеркнул, что их постепенный вывод связан с необходимостью оказывать постоянное «давление» на террористов группировки «Исламское государство» (организация в России запрещена). При этом чиновник добавил, что у США нет намерения сохранять постоянное военное присутствие в Сирии.