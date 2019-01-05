Председатель Объединенного комитета начальников штабов США и глава Генштаба России обсудили ситуацию в Сирии

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и глава Генштаба России Валерий Герасимов обсудили по телефону ситуацию в Сирии. В частности, вопрос о предотвращении там конфликтных ситуаций, сообщил представитель комитета начальников штабов США Патрик Райдер. По его словам, «разговор сконцентрировался на связанных с Сирией темах, вызывающих обеспокоенность обеих сторон». Он отметил, что оба участника договорились не разглашать детали переговоров. Ранее в Минобороны России сообщили, что темами беседы стала ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы.