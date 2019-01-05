Россиянин Дмитрий Макаренко задержан на острове Сайпан по запросу ФБР

Его обвиняют в попытке экспорта в Россию из США военной техники и отмывании денег. Об этом сообщила газета «Гуам пост» со ссылкой на решение окружного суда Северных Марианских Островов — территории, ассоциированной с США. По данным издания, обвинительное заключение было вынесено судом во Флориде в июне 2017 года. Согласно приговору, никакие предметы военной техники или оборонные услуги не могут быть экспортированы из США в иностранное государство без лицензии или письменного разрешения Госдепартамента. Как сообщается, Макаренко был сообщником американского гражданина, выходца с Украины Владимира Невидомого, которого этим летом суд в США приговорил к более чем двум годам тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта технологий военного образца в Россию. Он согласился признать в суде свою вину и сотрудничать со следствием.