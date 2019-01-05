Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами у берегов Бенина

Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве в западно-африканской Республике со ссылкой на Главный штаб Военно-морских сил Бенина. Там рассказали, что инцидент произошел в ночь на 2 января.

В момент нападения на борту находилось 26 человек, из них 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. По данным посольства, в настоящее время судно находится в территориальных водах Нигерии.

В свою очередь в Росморречфлоте сообщили РИА Новости, что все похищенные граждане России. А всего на борту находилось 23 россиянина и один грузин. Судно называется MSC Mandy. Согласно данным Marine Traffic, это контейнеровоз, которых ходит под флагом Панамы.