Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами у берегов Бенина
Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве в западно-африканской Республике со ссылкой на Главный штаб Военно-морских сил Бенина. Там рассказали, что инцидент произошел в ночь на 2 января.
В момент нападения на борту находилось 26 человек, из них 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. По данным посольства, в настоящее время судно находится в территориальных водах Нигерии.
В свою очередь в Росморречфлоте сообщили РИА Новости, что все похищенные граждане России. А всего на борту находилось 23 россиянина и один грузин. Судно называется MSC Mandy. Согласно данным Marine Traffic, это контейнеровоз, которых ходит под флагом Панамы.
Комментарии3
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askold_rurik 05 января 2019 | 02:25
Зашли в территориальные воды Бенина?
mavviomy 05 января 2019 | 02:29
Их просто арестовали за то, что они зашли в те воды, которые Бенин считает своими. Теперь их будут судить. Все честно.
putnykada 05 января 2019 | 02:36
Специально россиян выбрали,бандеровцы нигерийские!