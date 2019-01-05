Дональд Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение для строительства стены на границе с Мексикой

Об этом президент США сказал в ходе пресс-конференции в белом доме. Такой шаг поможет получить финансирование на эти цели в обход конгресса, передает Reuters. Накануне Палата представителей США, где демократы составляют большинство, одобрила законопроекты о бюджете до 30 сентября 2019 года. Согласно документу, на охрану границ будет выделено 1,3 миллиарда долларов и дополнительно 300 миллионов на установку видеокамер и другого защитного оборудования. Республиканцы, в свою очередь требовали заложить в бюджет 5,6 миллиардов на строительство стены с Мексикой.