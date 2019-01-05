Роскосмос пока не получил официального уведомления от НАСА о переносе визита своего главы Дмитрия Рогозина в США
Об этом сообщил ТАСС официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко. Ранее НАСА сообщило, что проинформировало российскую сторону о том, что визит Рогозина «необходимо отложить». Новая дата пока не назначена. В управлении не комментируют данное решение. Два дня назад пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс сообщила, что продолжается подготовка визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне. В октябре директор НАСА Джим Брайденстайн говорил, что администрация Дональда Трампа приняла решение о временном выводе главы Роскосмоса из-под американских санкций, чтобы тот мог приехать в США по приглашению НАСА. Рогозин находится под санкциями с 2014 года в связи с ситуацией вокруг Украины.
Комментарии5
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kuzma36 05 января 2019 | 01:36
Не хотят пиндосы отвечать за просверленную дырку на МКС! вот и откладывают!
Но сколько веревочке не виться-отвечать придется!
zapadnay 05 января 2019 | 02:12
По Чехову на современный лад: В США, в США, в США.
Почему думаю, что большинство российских партийных функционеров и чиновников спят и видят виллы в Майами и Сан-Франциско?
А тут на тебе, санкции.
ivan444 05 января 2019 | 01:48
Он ещё за утопленную таксу ответит!
horseraddish 05 января 2019 | 01:59
Наверно,Рогозина придется менять
putnykada 05 января 2019 | 02:29
И правильно.Пускай на батуте на Луну летит.Или куда этот "герасим" там собирался.