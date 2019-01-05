Пираты атаковали судно с россиянами у берегов Бенина

Похищены шесть человек. Росморречфлот сообщает, что все они граждане России. Инцидент произошел в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега около порта Котоноу. По данным спасательно-координационного центра, на судно MSC Mandy ворвались от семи до девяти вооруженных огнестрельным и холодным оружием человек и начали грабить. Спустя два часа они покинули корабль, забрав с собой шестерых членов экипажа, в том числе капитана. Остальные 18 моряков не пострадали. В посольстве России в Бенине сказали ТАСС, что проверяют информацию о гражданстве похищенных. Как сообщили дипломатам в Главном штабе Военно-морских сил Бенина, всего на борту находились 26 человек: 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. Согласно данным Marine Traffic, MSC Mandy — это контейнеровоз, которых ходит под флагом Панамы. В настоящее время он стоит на якоре неподалеку от берега в водах Гвинейского залива.