Пираты атаковали судно с россиянами у берегов Бенина
Похищены шесть человек. Росморречфлот сообщает, что все они граждане России. Инцидент произошел в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега около порта Котоноу. По данным спасательно-координационного центра, на судно MSC Mandy ворвались от семи до девяти вооруженных огнестрельным и холодным оружием человек и начали грабить. Спустя два часа они покинули корабль, забрав с собой шестерых членов экипажа, в том числе капитана. Остальные 18 моряков не пострадали. В посольстве России в Бенине сказали ТАСС, что проверяют информацию о гражданстве похищенных. Как сообщили дипломатам в Главном штабе Военно-морских сил Бенина, всего на борту находились 26 человек: 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. Согласно данным Marine Traffic, MSC Mandy — это контейнеровоз, которых ходит под флагом Панамы. В настоящее время он стоит на якоре неподалеку от берега в водах Гвинейского залива.
Комментарии6
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juche 05 января 2019 | 01:27
Кузя в ремонте, остальные крымский мост сторожат.
serhio_25__ 05 января 2019 | 01:40
juche: Одна надежда на укропский москитный флот. Может Параша вместо того, чтобы опять сдаться без единого выстрела русским, пошлет его на освобождение своих сограждан?
fresh_breeze 05 января 2019 | 01:46
"у берегов Бенина"
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Да пошли они к Бениной матери, пираты эти. Вон когда-то сомалийские пираты тоже на россиян наехали, а потом сами не рады были, когда Россия, вместо выкупа, прислала военных.
zloy_sok 05 января 2019 | 02:05
Ну вот Супер ракета Царя и пригодилась....Сейчас все проблемы решит....
psychoanalytic 05 января 2019 | 02:20
zloy_sok:
Не знаю, как там с ракетой царя обстоят дела, но, то, что народонаселение большей части Африки -просто тупые и ленивые дикари, это точно. Был совладельцем сейнера, по вылову креветок у берегов Африки в 90-е годы. Крайне низкий уровень сознания у жителей большинства Африканских стран, и с этим ничего не поделать, никакими этическими нормами, моралью, вы не достучитесь до их сознания. Только жесткая сила и отпор. Ничего более не понимают и понимать не хотят ( не могут, в силу своего психического развития).
askold_rurik 05 января 2019 | 02:29
Очень смахивает на конфликт в Керченском проливе.