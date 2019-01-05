Пираты похитили 6 россиян с судна MSC Mandy в Гвинейском заливе
Пираты похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе, все похищенные — россияне, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости данных спасательно-координационного центра Росморречфлота.
«Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, 1 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе», — говорится в материалах СКЦ.
На борт ворвались 7-9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием. Пираты начали грабить
экипаж.
«Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана,
3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет», —
сообщается в материалах структуры Росморречфлота.
«По информации ситуационно-кризисного центра МИД, вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине», — говорится в материалах СКЦ. В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.
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Комментарии18
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vladimirbelarus 05 января 2019 | 00:19
Пиратство заразительно. Не всё ж "маленькому керченскому пирату" по чужим катерам шарить.
alehan22748 05 января 2019 | 00:21
Меняйте всех 6-х на гражданина 6-и стран Уилана!
pattrick1 05 января 2019 | 00:24
Пираты похитили 6 россиян с судна MSC Mandy в Гвинейском заливе...
Украинцев конечно тоже надо дрючить, но вот где действительно надо показать свою тяжелую руку, так это в этом случае. Вначале выполнить все требования пиратов, вернуть наших ребят домой... А потом перебросить головорезов типа "Вагнера" с суши на вертолётах, а с моря пару наших крейсеров, подводную лодку и расхерачить все скопления пиратов, их семей и их посредников кибениматери. Без пощады.
alo0000 05 января 2019 | 00:31
pattrick1: Заметьте, головорезами их Вы назвали.
pattrick1 05 января 2019 | 00:36
alo0000:
А кому нужны скромные, добропорядочные и стеснительные дикие гуси?
polikarpich 05 января 2019 | 00:47
pattrick1: Это ты себя пиаришь, что ли?
polikarpich 05 января 2019 | 00:45
pattrick1: Вернее, долбодятлов типа "Вагнера"?
И насчёт парочки бронепоездов тоже можно расстараться. И про танки не стоит забывать. ;-)
А вообще, может, "ядрёную бомбу", а?
buzukin075 05 января 2019 | 00:23
Самое время отряду кораблей нашего ВМФ встать на рейде, потребовать освобождения россиян и в подтверждение серьезности подхода расхерачить половину порта. Негры они канешна неграми, но сообразят быстро. Даже обезьяны палку понимают! И в самом деле - доколе, мля? Не поймут - расхерачить вторую половину и приступить к разрушению припортовой деревни. Всего делов.
grs_alx_112018 05 января 2019 | 00:40
buzukin075: Все закончится тривиальным выкупом и сменой фактического владельца судна. Или ты думаешь - Греф опять выделит свой джет для переброски спецназа, а на операцию устрашения отправят одну из супер яхт Абрамовича ?
buzukin075 05 января 2019 | 00:46
grs_alx_112018: Джета мало, Рома яхту не даст - ну как и ее ограбят? Тут надо пушками и напалмом - все папуасы живут на берегу, а чуть от берега - в джунглях тигры, в речке крокодайлы. Не от осколков и огня, так от когтей и зубов! Давно не было показательной порки за пиратство. По-хорошему, нужно было и бандеровцам впендюрить, но тут незадача - с виду белые, прикинутся шлангом и не видно, што фашисты...
mikhail_spb_ 05 января 2019 | 00:27
В фильме "Капитан Филлипс" американцы для спасения одного захваченного пиратами американского моряка - капитана Филлипса - пригнали авианосец, фрегат, эсминец и группу спецназа.
Интересно, какими силами кремлежулики будут вызволять наших моряков?
alo0000 05 января 2019 | 00:35
mikhail_spb_: ВКС, только ВКС!
wicked_digger 05 января 2019 | 00:55
mikhail_spb_: в фильме наша звезда смерти прилетит, нет проблем!
alexey65 05 января 2019 | 00:59
mikhail_spb_:
Да никакими не будут.
Скажут денег нет, но вы держитесь и хорошего вам настроения!
canary 05 января 2019 | 00:32
ну, круто же! прям кино.
neon999 05 января 2019 | 00:52
Россиянам с Манды не повезло. Но что они там делали ?
kuchumka 05 января 2019 | 00:54
Один хохол был в экипаже скорее всего он и навел.
flyingfrog 05 января 2019 | 00:58
А кто-нибудь на карте может найти этот Бенин-Дагомею без увеличительного стекла?
Если 7 против 24, говорят, китайцы при таком раскладе без вагнеров люлей давали