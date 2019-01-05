В Таиланде продолжает бушевать тропический шторм «Пабук»

Стихия настигла южные регионы, где располагаются популярные среди россиян курорты.

Десятки тысяч жителей и туристов начали покидать прибрежные районы южных провинций Таиланда еще до начала шторма «Пабук». Здесь подготовлены укрытия для размещения более 80 тысячи человек. В некоторых провинциях из-за повреждения линий электропередач отключено электричество. Из-за шторма, который обрушился на страну в самый разгар сезона, тысячи туристов оказались заблокированы на островах Сиамского залива – судам запрещено покидать порты. Лди запасаются едой и водой, заряжают телефоны и пауэрбэнки на случай перебоев с электроэнергией. На пляжах объявлен запрет на купание, вывешены красные предупреждающие флажки. Несмотря на это на острове Самуи семья россиян проигнорировала запрет и отправилась купаться в море. В результате мужчина погиб, пытаясь спасти из воды тонущего ребенка. По прогнозам синоптиков, «Пабук» не должен перерасти в полномасштабный тайфун. Ожидается, что он ослабнет до тропической депрессии, которая, вероятно, приведет к проливным дождям и как следствие – затоплениям, в том числе на популярных среди россиян островах Пхукет и Краби.

Южные провинции Таиланда подвергнутся такому удару стихии впервые с 1962 года. Тогда ураган «Харриет» унес жизни более 900 человек.