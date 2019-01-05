На фоне «шатдауна» Президент США пригрозил введением в стране чрезвычайного положения
По его словам, это позволит ему в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе. «Я могу сделать это, если захочу», — отметил глава государства. Как поясняет Эй-би-си, в случае введения ЧП Трамп может использовать для возведения стены средства, выделенные Конгрессом для чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, по оценкам телеканала, это чревато рядом юридических проблем.
Комментарии5
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vargor 05 января 2019 | 00:45
Не зря в России пили шампанское за проигрыш Клинтон. Вводи Дональд чрезвычайное положение и арестовываай всех русофобов из сената и конгресса. Стена на границе с Мексикой, наверняка только предлог.
sparky 05 января 2019 | 00:54
vargor: К твоей печали, товарищ большевик, Трамп не может арестовать ни одного человека.
Но сильно не расстраивайся, говорят что даже такой мыслительный анонизм, как у тебя, не вредит здоровью. Можешь продолжать.
tant14 05 января 2019 | 00:55
vargor: пе5дя, нельзя быть таким дураком как ты.
ИТли можно?
ты демонстрируешь невообразимую тупость.
Рока Трамп ставит раком не русофобов, а россиян.
Вот такая беда.
Ты послушай как плачут за кремлевской стеной.
fresh_breeze 05 января 2019 | 00:51
Дональд, объявляй краудфандинг на строительство этого забора!
Это ж как надо ненавидеть инородцев, чтобы из-за стены против них довести страну до какого-то шатдауна (чтоб я так знал, що цэ такэ).
tant14 05 января 2019 | 00:59
fresh_breeze: дурачок, а зачем тебе знать что-то?
твое дело сосать хорошо и не чмокать громко, когда под столом работаешь у начальника.
А шатдапун штукап непростая, ты не поймешь.
Но для США привычная.
Это уже двадцатый, если не 21-й.
Ведет это дело к экономии бюджета.
Сейчас четверть правительства в неоплачиваемом отпуске.
И США прекрасно обходятся.