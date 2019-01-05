На фоне «шатдауна» Президент США пригрозил введением в стране чрезвычайного положения

По его словам, это позволит ему в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе. «Я могу сделать это, если захочу», — отметил глава государства. Как поясняет Эй-би-си, в случае введения ЧП Трамп может использовать для возведения стены средства, выделенные Конгрессом для чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, по оценкам телеканала, это чревато рядом юридических проблем.