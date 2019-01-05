Уже четвертое по счёту гражданство обнаружилось у арестованного за шпионаж Пола Уилана
Он ещё и ирландец. До этого сообщалось, что у него гражданство США, Великобритании и Канады.
Департамент иностранных дел и торговли Ирландии вчера подтвердил агентству РИА: Пол Уилан является гражданином их страны. Дипломаты, которые работают в Москве, запросили доступ к иностранцу. Его задержали на прошлой неделе, в четверг Лефортовский суд арестовал его на два месяца по обвинению в шпионаже. Уилан запросил поддержку у всех стран, гражданство которых имеет, передаёт телеканал RTE. Помимо Ирландии это США, Британия и Канада. По американскому паспорту он въехал в Россию, как утверждает брат Пола на свадьбу друга. Как и он бывшего морского пехотинца, который женился на россиянке. Родители задержанного британцы, позже переехавшие в Канаду, где Уилан родился, рассказал его брат. По данным Росбалта иностранца задержали после получения им в отеле Метрополь списка сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Впрочем, официально это не подтвердили. Британия, также как Ирландия и Канада добивается доступа к задержанному иностранцу. Американские дипломаты с ним уже встретились.
Защита Уилана обжаловала в Мосгорсуде его арест. Дата заседания пока неизвестна. Адвокаты предлагают изменить меру пресечения и отпустить иностранца под залог.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kisa2000 05 января 2019 | 00:19
Приехал в Россию, видимо, чтобы и российское гражданство получить, не поняли.
vladimirbelarus 05 января 2019 | 00:21
Да хоть пятое или десятое, фактов шпионажа нет и не прибавится. Куражится по ночам кремлёвский карлик, никак не уснёт в маленькой постельке.
entoni 05 января 2019 | 01:04
vladimirbelarus: Имеешь информацию - дай показания, тогда приятеля освободят, в чем проблема?
sskazhenik 05 января 2019 | 00:29
Раскручивание темы гражданства по замыслу трольагенств должно как бы создать впечатление, что американец заведомо шпион, но обсуджаются теперь только детали темы. На самом деле абсурдность обвинения лежит га поверхности. Зачем на флэшке передавать какую- либо информацию, приезжать для этого, если можно её просто отправить по электронной почте? Мордор...
brian 05 января 2019 | 00:37
Ну, тогда в холодный карцер его и прогулки только по ночам.
us101 05 января 2019 | 01:01
Рассчитано на лимитированные умы крепостных крестьян. Ирландия, Британия и Канада придерживаются одной системы и когда-то служили одной королеве. У меня в Канаде было очень много друзей с гражданством трех стран. США позволяет получить двойное гражданство с любой из этих стран, так-что ничего необычного в этом нет. Вот если бы у него обнаружили гражданство социалистического блока, или арабских стран, то это было бы интересно. А пока-что дешёвая манипуляция дешёвых душонок Кремля.
alexey65 05 января 2019 | 01:06
Лет 15 назад был такой фильм про суперагента "Остин Пауэр -золотой член".
Похоже, что ФСБ искало шпиона, похожего на главного героя фильма.
fresh_breeze 05 января 2019 | 01:07
Четвёртое??? У Шпака импортных магнитофонов и то было меньше, чем у этого шпиона паспортов.