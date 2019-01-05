Уже четвертое по счёту гражданство обнаружилось у арестованного за шпионаж Пола Уилана

Он ещё и ирландец. До этого сообщалось, что у него гражданство США, Великобритании и Канады.

Департамент иностранных дел и торговли Ирландии вчера подтвердил агентству РИА: Пол Уилан является гражданином их страны. Дипломаты, которые работают в Москве, запросили доступ к иностранцу. Его задержали на прошлой неделе, в четверг Лефортовский суд арестовал его на два месяца по обвинению в шпионаже. Уилан запросил поддержку у всех стран, гражданство которых имеет, передаёт телеканал RTE. Помимо Ирландии это США, Британия и Канада. По американскому паспорту он въехал в Россию, как утверждает брат Пола на свадьбу друга. Как и он бывшего морского пехотинца, который женился на россиянке. Родители задержанного британцы, позже переехавшие в Канаду, где Уилан родился, рассказал его брат. По данным Росбалта иностранца задержали после получения им в отеле Метрополь списка сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Впрочем, официально это не подтвердили. Британия, также как Ирландия и Канада добивается доступа к задержанному иностранцу. Американские дипломаты с ним уже встретились.

Защита Уилана обжаловала в Мосгорсуде его арест. Дата заседания пока неизвестна. Адвокаты предлагают изменить меру пресечения и отпустить иностранца под залог.