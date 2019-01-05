Об этом РТА сообщила пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс. Американское космическое ведомство уже проинформировало Роскосмос на этот счет. Новая дата визита, по словам Пауэрс, пока не определена. Причины переноса визита она не уточнила.