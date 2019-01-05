Запланированный на февраль визит Дмитрия Рогозина в США придется отложить — пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс
Об этом РТА сообщила пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс. Американское космическое ведомство уже проинформировало Роскосмос на этот счет. Новая дата визита, по словам Пауэрс, пока не определена. Причины переноса визита она не уточнила.
Комментарии17
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ura_123 05 января 2019 | 00:12
Нехай шастить! А то ещё спи... стибрит чё нить)))
dmast79 05 января 2019 | 00:21
ura_123: Ну так нехай пиндосам и на МКС шастить. Просверлят ещё что нить)))
А мимо нас - только на батуте! )))))))))))))))
semia 05 января 2019 | 00:40
Рогозин сачала на Луну, а потом уже в США.Ну проверт лично : были там Аеканцы или не были.
Конечно если вернется....С шимиСоюзами Протонами ничего нельзя гарантировать.
dmast79 05 января 2019 | 00:44
semia: Конечно проверит, это легко. Скажет - а ну ка, пиндос - раз ты говоришь, что на Луну летал - слетай ка на МКС! То намного ближе и дешевле! Мы вот летаем, и не жужжим - а давай ка ты сам, на своём корабле? Нет? А на чём же ты на Луну летал? На том корабле, что у тебя между ног свесился? Гы-ыгыгыгыгыыы!
viktorova 05 января 2019 | 00:13
Насюверное американцы уже узнали, что Рогозина под зад скоро пнут с космической отрасли...
dmast79 05 января 2019 | 00:23
viktorova: Наверное, пиндосы узнали, что из-за просверленных ими дырок, на МКС им теперь придётся лететь, используя пресловутый батут... на Союз могут больше и не пустить. И дейсвительно - зачем? Пущай северные корейцы теперь полетают!
sparky 05 января 2019 | 00:19
Обязательно будет вопль : "Не больно-то и хотелось" и "Они еще пожалеют".
И утопит еще одну собачку на глазах какого-нибудь шейха для доказательства первенства российской науки.
dmast79 05 января 2019 | 00:25
sparky: Вопли будут, когда, не объясняя причин, твоих пиндосов более не пустят лететь Союзом. А по другому они никак не могут )))
grs_alx_112018 05 января 2019 | 00:33
dmast79: Если амеров не катать на МКС, то лапотникам летать не на что будет ;)) Нет бабла у Роскосмоса по трое запускать своих космонавтов. До кучи рашкованский модуль построен на американские бабки.
sparky 05 января 2019 | 00:44
dmast79: Я ж написал, что вопли будут. Считай, что ты первый. Говоришь, не пустят пиндосов, тогда готовь часть своей зарплаты Роскосмосу и Рогозину, без твоих денежек никто не полетит.
dmast79 05 января 2019 | 00:48
sparky: Вопите тут вы, лузеры. Ибо знаете что пиндосня на МКС попадает только благодаря нам, России. Пиндосы только за своих платят, своих же мы и без них отправим. А так вообще МКС скоро в топку, не жалко уже.
sparky 05 января 2019 | 01:02
dmast79: Не жалко, говоришь? Ну да, после твоего "Они еще пожалеют" обязательно должнен был последовать вопль "Не больно-то и хотелось".
План выполнен. Теперь помогай топить собачку.
koshkaedu 05 января 2019 | 00:19
Лучше дружить с Поднебесной, они вон что вытворяют на Луне.
alo0000 05 января 2019 | 00:25
Надо ответить симметрично и отозвать из НХЛ российских хоккеистов. Они же - звезды. Ну и заодно вернуть в родную гавань Луну и Марс, посадку на них американской и китайскогй станций объявить агрессией и созвать Совбез ООН. А Рогозина назначить губернатором заорбитных территорий.
sklar39 05 января 2019 | 00:34
Это батут у них не той системы.
tverboul 05 января 2019 | 00:53
На Марсе будут яблони цвести - это еще когда! А в Америку уже сейчас с нашим удовольствием. А, крупнолицый Рогозин?
buzukin075 05 января 2019 | 01:03
Да у этих лузеров не финансируются правительство и правительственные организации - в том числе НАСА :) Денег жмутся на стену с Мексикой - бюджета нет, доллары не капают, никто не работает :) Бардак в чистом рафинированном виде! А в общем и целом нехер с ними договариваться - выберут снова какого-нибудь Обамку - тот решит лететь на Венеру - а фуле там делать? И вся кооперация - в задницу! Нет уж, надо самим и без кооперации с кетайцами - што с них для нас толку окромя практически бесплатной передачи бесценного опыта? И так космолет подарили, будя... Есть у нас своя программа - вот по ней и нужно двигаться, чай, на Марс не опоздаем :) Только вот кому он нахер нужен - большой вопрос!