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00:03, 05 января 2019

Патриарх Вселенской православной церкви Варфоломей поставит свою подпись под Томосом об автокефалии Украинской церкви

Патриарх Вселенской православной церкви Варфоломей сегодня поставит свою подпись под Томосом об автокефалии Украинской церкви
О начале официальной процедуры ранее объявил митрополит созданной украинской церкви Епифаний.

После того как в середине декабря на объединительном соборе предстоятелем новой поместной Украинской православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, в прошлом представителя УПЦ Киевского патриархата, казалось, что вопрос с Томосом носит сугубо формальный характер. Тем не менее, в церковных делах важны все шаги, пусть даже и имеющие символический характер. В эфире украинского телеканала «Прямой» первый глава новой автокефальной православной церкви рассказал, что уже предстоящим вечером он и Вселенский патриарх Варфоломей отслужат молебен в храме Святого Юрия на Фанаре. Затем будет официальное подписание Томоса, а уже 6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных, а  после литургии будет вручен Томос об автокефалии.

Ранее глава Константинопольской церкви подтвердил намерение дать Украине Томос и назвал это событие историческим.

Комментарии

17

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pattrick1 05 января 2019 | 00:14

Патриарх Вселенской православной церкви Варфоломей поставит свою подпись под Томосом об автокефалии Украинской церкви...

Сделает надрез на залупе маленьким серебренным трезубцем и поставит залупочную роспись на украинском томосе.

dmast79 05 января 2019 | 00:19

pattrick1: Два зашкваренных - стамбульский поп и киевский гей - совокупятся и родят церковь для свиней!

victor_xy 05 января 2019 | 00:29

Уверяю вас г-да, - хоть сатана, в лице своих деток пендосиков и их холопов фашистов бандерлогов, и создаст в укрогабоне некое образование вида: "вера и церковь имени алкаша петюни", но РУССКОЕ православие это адское действо не затронет ничуть - РПЦ это Рим III, а четвёртому не бывать = аминь!

balter_48 05 января 2019 | 00:44

victor_xy: pattrick1: блажен, кто верует:-)

eniro 05 января 2019 | 01:09

victor_xy: Чуваче, ты также далек от РПЦ, как твои ругательства в Рождественский пост от православия... )

pattrick1 05 января 2019 | 00:33

dmast79:

Мне не жалко что у Петро Порошенко будет своя непризнанная никем церковь, жалко православных украинцев и украинских священнослужителей, которых ждут тяжёлые испытания - подкупы, избиения, поджоги, угрозы убийством, убийства и т.д.

kreamssdick 05 января 2019 | 00:38

pattrick1: забавно наблюдать, как патрики и прочие портяны отсасывают дуг другу в каментах

kottigr1 05 января 2019 | 00:33

dmast79: Опустили РПЦ как ссученную дворовую шавку...

dmast79 05 января 2019 | 00:41

В Харькове полиция нашла спящего пьяного мужчину с еловыми ветками в заднем проходе и мешком с подарками
https://vesti.fun/crime/139-v-harkove-p … rkami.html …
Как выяснили сотрудники зовут потерпевшего Мыкола Бздюк 1971 года рождения. Потерпевший рассказал свою версию произошедшего: последнему клиенту не понравилось, что дед мороз на праздник к его детям пришел изрядно пьяным и тот не долго думая вывел дед мороза на улицу снял с него костюм и начал избивать. Мыкола отключился и вот его разбудили сотрудники полиции...."
____________
Походу, паства стремиться соответствовать новой "церкви"... )))

protoukrop 05 января 2019 | 01:00

kottigr1: Опустили Варфоломея тем, что из канонической УПЦ, в созданную им секту, несмотря на обещания, фактически никто не перебежал. Варфоломей уже проклял тот день когда поверил Петру Вальцману.

sskazhenik 05 января 2019 | 00:21

Патриарх вселенский сказал, что все кто не примет независимость украинской церкви будут гореть в аду

eniro 05 января 2019 | 00:58

sskazhenik: Добавьте в своем заблуждении души -«И во аде восхвалят Тя, Господи!» )))

protoukrop 05 января 2019 | 01:06

sskazhenik: Он не вселенский патриарх, а турецкий, с православным приходом меньше чем прихожан в подмосковной Лобне. )

stebinmaku 05 января 2019 | 00:21

И поплывёт АТОфекальный Петроарх за томосом на военно-морских катерах через Керченский пролив..

testmeter 05 января 2019 | 00:33

stebinmaku: Портянки квакают, а корабль идет

protoukrop 05 января 2019 | 01:08

stebinmaku: Катера у него Россия за плохое поведение конфисковала, придется верхом на свинье плыть.

(комментарий скрыт)

d_uce 05 января 2019 | 00:58

почитал комментарии православно-скрепнутых. это просто праздник какой то. жгите дальше, козломордые!

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