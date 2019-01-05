Патриарх Вселенской православной церкви Варфоломей поставит свою подпись под Томосом об автокефалии Украинской церкви...

Патриарх Вселенской православной церкви Варфоломей сегодня поставит свою подпись под Томосом об автокефалии Украинской церкви

О начале официальной процедуры ранее объявил митрополит созданной украинской церкви Епифаний.

После того как в середине декабря на объединительном соборе предстоятелем новой поместной Украинской православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, в прошлом представителя УПЦ Киевского патриархата, казалось, что вопрос с Томосом носит сугубо формальный характер. Тем не менее, в церковных делах важны все шаги, пусть даже и имеющие символический характер. В эфире украинского телеканала «Прямой» первый глава новой автокефальной православной церкви рассказал, что уже предстоящим вечером он и Вселенский патриарх Варфоломей отслужат молебен в храме Святого Юрия на Фанаре. Затем будет официальное подписание Томоса, а уже 6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных, а после литургии будет вручен Томос об автокефалии.

Ранее глава Константинопольской церкви подтвердил намерение дать Украине Томос и назвал это событие историческим.