Патриарх Вселенской православной церкви Варфоломей поставит свою подпись под Томосом об автокефалии Украинской церкви
Патриарх Вселенской православной церкви Варфоломей сегодня поставит свою подпись под Томосом об автокефалии Украинской церкви
О начале официальной процедуры ранее объявил митрополит созданной украинской церкви Епифаний.
После того как в середине декабря на объединительном соборе предстоятелем новой поместной Украинской православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, в прошлом представителя УПЦ Киевского патриархата, казалось, что вопрос с Томосом носит сугубо формальный характер. Тем не менее, в церковных делах важны все шаги, пусть даже и имеющие символический характер. В эфире украинского телеканала «Прямой» первый глава новой автокефальной православной церкви рассказал, что уже предстоящим вечером он и Вселенский патриарх Варфоломей отслужат молебен в храме Святого Юрия на Фанаре. Затем будет официальное подписание Томоса, а уже 6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных, а после литургии будет вручен Томос об автокефалии.
Ранее глава Константинопольской церкви подтвердил намерение дать Украине Томос и назвал это событие историческим.
Комментарии17
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pattrick1 05 января 2019 | 00:14
Патриарх Вселенской православной церкви Варфоломей поставит свою подпись под Томосом об автокефалии Украинской церкви...
Сделает надрез на залупе маленьким серебренным трезубцем и поставит залупочную роспись на украинском томосе.
dmast79 05 января 2019 | 00:19
pattrick1: Два зашкваренных - стамбульский поп и киевский гей - совокупятся и родят церковь для свиней!
victor_xy 05 января 2019 | 00:29
Уверяю вас г-да, - хоть сатана, в лице своих деток пендосиков и их холопов фашистов бандерлогов, и создаст в укрогабоне некое образование вида: "вера и церковь имени алкаша петюни", но РУССКОЕ православие это адское действо не затронет ничуть - РПЦ это Рим III, а четвёртому не бывать = аминь!
balter_48 05 января 2019 | 00:44
victor_xy: pattrick1: блажен, кто верует:-)
eniro 05 января 2019 | 01:09
victor_xy: Чуваче, ты также далек от РПЦ, как твои ругательства в Рождественский пост от православия... )
pattrick1 05 января 2019 | 00:33
dmast79:
Мне не жалко что у Петро Порошенко будет своя непризнанная никем церковь, жалко православных украинцев и украинских священнослужителей, которых ждут тяжёлые испытания - подкупы, избиения, поджоги, угрозы убийством, убийства и т.д.
kreamssdick 05 января 2019 | 00:38
pattrick1: забавно наблюдать, как патрики и прочие портяны отсасывают дуг другу в каментах
kottigr1 05 января 2019 | 00:33
dmast79: Опустили РПЦ как ссученную дворовую шавку...
dmast79 05 января 2019 | 00:41
В Харькове полиция нашла спящего пьяного мужчину с еловыми ветками в заднем проходе и мешком с подарками
https://vesti.fun/crime/139-v-harkove-p … rkami.html …
Как выяснили сотрудники зовут потерпевшего Мыкола Бздюк 1971 года рождения. Потерпевший рассказал свою версию произошедшего: последнему клиенту не понравилось, что дед мороз на праздник к его детям пришел изрядно пьяным и тот не долго думая вывел дед мороза на улицу снял с него костюм и начал избивать. Мыкола отключился и вот его разбудили сотрудники полиции...."
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Походу, паства стремиться соответствовать новой "церкви"... )))
protoukrop 05 января 2019 | 01:00
kottigr1: Опустили Варфоломея тем, что из канонической УПЦ, в созданную им секту, несмотря на обещания, фактически никто не перебежал. Варфоломей уже проклял тот день когда поверил Петру Вальцману.
sskazhenik 05 января 2019 | 00:21
Патриарх вселенский сказал, что все кто не примет независимость украинской церкви будут гореть в аду
eniro 05 января 2019 | 00:58
sskazhenik: Добавьте в своем заблуждении души -«И во аде восхвалят Тя, Господи!» )))
protoukrop 05 января 2019 | 01:06
sskazhenik: Он не вселенский патриарх, а турецкий, с православным приходом меньше чем прихожан в подмосковной Лобне. )
stebinmaku 05 января 2019 | 00:21
И поплывёт АТОфекальный Петроарх за томосом на военно-морских катерах через Керченский пролив..
testmeter 05 января 2019 | 00:33
stebinmaku: Портянки квакают, а корабль идет
protoukrop 05 января 2019 | 01:08
stebinmaku: Катера у него Россия за плохое поведение конфисковала, придется верхом на свинье плыть.
d_uce 05 января 2019 | 00:58
почитал комментарии православно-скрепнутых. это просто праздник какой то. жгите дальше, козломордые!