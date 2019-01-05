Федеральную помощь начнут сегодня выплачивать жителям Магнитогорска, которые пострадали при обрушении части дома
Решается вопрос о предоставлении жилья взамен утраченного.
Родственники погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие, получившие тяжкий вред здоровью — по 400 тысяч рублей, тем, у кого легкие травмы выплатят по 200 тысяч рублей. Людям, которые жили в обрушившейся части дома, но не были там зарегистрированы, предоставят по 50 тысяч рублей. Финансовую помощь окажут и на организацию похорон. Прощание с погибшими будет проходить все выходные. Власти региона обещают помочь с жильем тем, кто остался без крова. Вещи жителей, чьи квартиры уцелели при обрушении, вывезут централизованно. В результате трагедии, произошедшей 31 декабря, погибли 39 человек. Следственный комитет рассматривает все версии случившегося, однако приоритетной называет взрыв бытового газа.
Режим ЧС на территории Челябинской области снят.
Комментарии1
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neon999 05 января 2019 | 01:05
Пропагандоны с ЭМ активно участвуют в кампании по запудриванию мозгов.
Много отвлекающего пустого звона: о героизме "спасателей" медленно копающихся 4 дня, о "великом благодеянии" - мизерной материальной помощи, о всяких хренах собачьих которые пиарятся на крови. А что там на самом деле произошло - так и не пытаются выяснить. Тему с "подорвавшейся" машиной быстренько выключили из обсуждения.
Реакции на вопросы к сомнительной официальной версии - не наблюдается.