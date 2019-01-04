МХТ имени Чехова имеет официальное разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников театра

В их число входит и актер Игорь Верник. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-атташе МХТ Мария Малкина. Ранее сообщалось, что столичная полиция проверяет информацию о том, что актер и телеведущий на своем джипе проехал по пешеходной зоне. Малкина пояснила, что 3 января Игорь Верник ехал в театр для участия в

спектакле и въезжал на пешеходную зону в Камергерском на законных основаниях через шлагбаум со стороны Тверской улицы.