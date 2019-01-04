МХТ имени Чехова имеет официальное разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников театра
В их число входит и актер Игорь Верник. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-атташе МХТ Мария Малкина. Ранее сообщалось, что столичная полиция проверяет информацию о том, что актер и телеведущий на своем джипе проехал по пешеходной зоне. Малкина пояснила, что 3 января Игорь Верник ехал в театр для участия в
спектакле и въезжал на пешеходную зону в Камергерском на законных основаниях через шлагбаум со стороны Тверской улицы.
Комментарии2
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peresvet73 04 января 2019 | 23:27
Эхо на желтизну изошло
orlov_a_v 04 января 2019 | 23:29
Опять эхо на фейке попалось)))