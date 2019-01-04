В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, филолог Борис Аверин. Ему было 76 лет

Борис Валентинович Аверин – целый мир для многих поколений студентов филологического факультета Санкт-Петербургского университета, рассказала его ученица, обозреватель «Эхо Москвы» Ксения Басилашвили.

Свою научную деятельность Борис Аверин посвятил главным образом изучению творчества Владимира Набокова. Аверин изучал творчество других писателей первой половины XX века, в том числе Ивана Бунина. Известен он и как исследователь истории Петергофа.