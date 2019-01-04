Арестованный в России по обвинению в шпионаже Уилан стал гражданином 4-х стран, так как в шутку соревновался с сестрой
Арестованный в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан, стал гражданином четырёх стран, так как в шутку соревновался с сестрой. Они пытались получить как можно больше паспортов, выясняя, кто из них станет гражданином наибольшего числа стран. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что Уилан — гражданин США, Ирландии, Канады т подданный Великобритании. Посольства всех этих стран в России получили от него запросы о консульской помощи. В Россию он въезжал по американскому паспорту.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 04 января 2019 | 23:23
Интересно, знали ли о его многочисленных гражданствах чекисты, прежде, чем подкинуть ему какую-то дурацкую флешку и сочинить "шпионское дело"?
Ведь теперь нацдилер может наполучать пинков сразу с четырёх сторон.
pattrick1 04 января 2019 | 23:27
Арестованный в России по обвинению в шпионаже Уилан стал гражданином 4-х стран, так как в шутку соревновался с сестрой...
Добавит лет через двадцать к своим паспортам русскую справку об освобождении и заткнёт сестру за пояс.
andreyoo 04 января 2019 | 23:28
mikhail_spb_: Не, либеральный, видя как старательно Эхо за него топит и видя сколько у него запасных паспортов, убежлаешься, что флешка была.
polikarpich 04 января 2019 | 23:32
andreyoo: Да кто ж спорит? Надо было бы - был пакет с "белым порошком". Надо было бы - сделали бы его педофилом, террористом, экстремистом...
Тут всё индивидуально, они к каждому свои подходцы ищут. К нашему гражданину - одни, к иностранцу - другие.
hastings 04 января 2019 | 23:30
mikhail_spb_: в шутку будет сидеть в 4х лагерях!
zapadnay 04 января 2019 | 23:31
mikhail_spb_:
Казался простаком, а получился крепкий орешек с тылами. Опять головная боль.
andreyoo 04 января 2019 | 23:25
Арестованный в России по обвинению в шпионаже Уилан стал гражданином 4-х стран, ...
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А он "стал гражданином 4-х стран" уже после ареста?
mathmovesu 04 января 2019 | 23:30
andreyoo: ну а тебе-то какая разница, гражданин страны лузеров, воров и терпил?
vitek61 04 января 2019 | 23:34
Вообще-то, признание в том, что гражданство было получено на спор и в шутку, является стопроцентным основанием для лишения его гражданств Великобритании, Ирландии и Канады...