Арестованный в России по обвинению в шпионаже Уилан стал гражданином 4-х стран, так как в шутку соревновался с сестрой...

Арестованный в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан, стал гражданином четырёх стран, так как в шутку соревновался с сестрой. Они пытались получить как можно больше паспортов, выясняя, кто из них станет гражданином наибольшего числа стран. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что Уилан — гражданин США, Ирландии, Канады т подданный Великобритании. Посольства всех этих стран в России получили от него запросы о консульской помощи. В Россию он въезжал по американскому паспорту.