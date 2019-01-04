Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране
И «очень быстро» построить стену на границе с Мексикой.
Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране и «очень быстро» построить стену на границе с Мексикой. Президент при этом заверил, что для этого ему не нужно будет одобрение конгресса.
Комментарии6
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ded64 04 января 2019 | 23:22
Оказывается все презики с придурью... С марса прилетели что ли...
pattrick1 04 января 2019 | 23:24
Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране...
Вводит военное положение в приграничных районах и запрещает въезд в США мужчинам от 16 до 60 лет? По одним методичками с Петро Порошенко работают?
alehan22748 04 января 2019 | 23:35
pattrick1: это было смешно:)))
novyrusich 04 января 2019 | 23:28
ded64: Но этому очень быстро объяснят, что заявлять он может все что угодно, а вот ввести ничего не сможет.
dmast79 04 января 2019 | 23:23
Такое мнение, что янки долбанулись об косяк. Мексиканский. Забористый. На четверых.
miketext 04 января 2019 | 23:34
Но ведь он тут же сказал, что НЕ СОБИРАЕТСЯ делать этого.
Ну почему такая служба иноновостей у вас, или как это называется?
Неужели нельзя переводные новости четко давать, а деревне дураков?