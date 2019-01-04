И «очень быстро» построить стену на границе с Мексикой.

Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране и «очень быстро» построить стену на границе с Мексикой. Президент при этом заверил, что для этого ему не нужно будет одобрение конгресса.