Пять человек погибли на пожаре при прохождении квеста в городе Кошалин на северо-западе Польши

Как сообщает Польское Радио, все погибшие — женщины. По предварительной информации, трое из них — несовершеннолетние. Один мужчина получил тяжелые ранения – он госпитализирован. Пожар вспыхнул в момент, когда участники находились в закрытом помещении, из которого они должны были выбраться, решая головоломки.