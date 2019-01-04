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22:30, 04 января 2019

Пять человек погибли на пожаре при прохождении квеста в городе Кошалин на северо-западе Польши

Как сообщает Польское Радио, все погибшие — женщины. По предварительной информации, трое из них — несовершеннолетние. Один мужчина получил тяжелые ранения – он госпитализирован. Пожар вспыхнул в момент, когда участники находились в закрытом помещении, из которого они должны были выбраться, решая головоломки.

Комментарии

2

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ykra_dupa 04 января 2019 | 22:41

Поляки в Освенциме и покруче квесты устраивали !

liquidsky__ 04 января 2019 | 22:55

Тут недавно дешиза вопила, что дети в темноте квест делали, а тут 5 человек долой и молчок.

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