Пять человек погибли на пожаре при прохождении квеста в городе Кошалин на северо-западе Польши
Как сообщает Польское Радио, все погибшие — женщины. По предварительной информации, трое из них — несовершеннолетние. Один мужчина получил тяжелые ранения – он госпитализирован. Пожар вспыхнул в момент, когда участники находились в закрытом помещении, из которого они должны были выбраться, решая головоломки.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ykra_dupa 04 января 2019 | 22:41
Поляки в Освенциме и покруче квесты устраивали !
liquidsky__ 04 января 2019 | 22:55
Тут недавно дешиза вопила, что дети в темноте квест делали, а тут 5 человек долой и молчок.