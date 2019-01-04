Президент Франции Эмманюэль Макрон демонстрирует готовность пойти навстречу требованиям населения

На первом в этом году заседании кабмина он заявил о намерении значительно углубить намеченные преобразования в стране. Об этом заявил официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.

Между тем, численность сил полиции и жандармерии, выделенных на поддержание порядка на завтрашних протестах «желтых жилетов», превысит 4 тыс. человек.