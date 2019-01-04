Президент Франции Эмманюэль Макрон демонстрирует готовность пойти навстречу требованиям населения
На первом в этом году заседании кабмина он заявил о намерении значительно углубить намеченные преобразования в стране. Об этом заявил официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.
Между тем, численность сил полиции и жандармерии, выделенных на поддержание порядка на завтрашних протестах «желтых жилетов», превысит 4 тыс. человек.
Комментарии13
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dmast79 04 января 2019 | 22:42
Сдулись что ли, желтопузики? Равно как и Макрон про независимую от пиндосов евро-армию, уже не вспоминает. Договорнячок-с!
astet 04 января 2019 | 22:53
dmast79: хотите, как во Франции?
Чтобы мерзавец Путин
отменил повышение пенсионного возраста?
karelski_otmoroz 04 января 2019 | 23:10
astet:
Кудрин требовал это повышение ещё в 2004м. Да ладно вам... "Сдохнет миллионов тридцать. Значит они не вписались в рынок..."))
igor_zrw 04 января 2019 | 23:34
karelski_otmoroz: при чем тут Кудрин.
Макрон обещал, чего он там - снизить налоги?
не повышать налог на бензин, котрый на минуточку, уже заложен в бюджет следующего года? и прочие плюшки. требующие расходов от бюджета. Кудрин так и не вытребовал. Жилеты таки вытребовали?
igor_zrw 04 января 2019 | 23:24
astet: а мерзавец Макрон отменит повышение пенсионного возраста фрацузам с 62х и 67лет?
igor_zrw 04 января 2019 | 23:27
igor_zrw: до скольки, сразу скажите. если вы в курсе?!!!
zapadnay 04 января 2019 | 23:21
Молодец, однако какой, этот Макрон.
dmast79 04 января 2019 | 23:26
zapadnay: Какой он после этого Макрон? Микрон он, ничтожный и позорный! Шарль де Голль - вот глыба и скала! Хотя и он с наркоманами-хиппи либеральничал себе на голову!
igor_zrw 04 января 2019 | 22:43
откуда деньги возьмет. не сказал?
А то да же на понижение цен на топливо у него не было, грил - придется перед пед ЕС отчитываться за дефицит бюджета. щас вооолшебным образом у него профицит образовался?
dmast79 04 января 2019 | 22:47
igor_zrw: Хохлам надо меньше подачек кидать, как и остальным присоскам. Оставить в ЕС пять-шесть стран - Германию, Францию, Австрию, Италию, Испанию ну и Бенилюкс. Остальных - на мороз, пусть их пиндосы содержат!
igor_zrw 04 января 2019 | 23:02
dmast79: у него нет даже на себя.это все тупо уступки толпе, как на Украине. только вот Украина на Майдане уповала на ЕС
А Франция и есть ЕС....
igor_zrw 04 января 2019 | 23:05
7igor_zrw:дополню: Украина теперь должна более 100% ВВП МЕжколхозБанку....
ЭМММ
haldey 04 января 2019 | 22:57
Что ж, сегодня день просто великолепный))) Все нас радуют, так и стремится сделать новогодние подарки нам))) Давай, макрон, прогибайся, толпа любит, когда власть теряет уверенность и силу))) Ты даешь им надежду, они еще сильнее сплотятся)))