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22:30, 04 января 2019

Арестованный Пол Уилан стал гражданином четырёх стран, так как в шутку соревновался с  сестрой

Арестованный в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан стал гражданином четырёх стран, так как в шутку соревновался с  сестрой. Они пытались получить как можно больше паспортов, выясняя, кто из них станет гражданином наибольшего числа стран. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что Уилан  — гражданин США, Ирландии, Канады т подданный Великобритании. Посольства всех этих стран в России получили от  него запросы о консульской помощи. В Россию он въезжал по  американскому паспорту.

Комментарии

33

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captainobvious 04 января 2019 | 22:36

глубоко легендированный гражданин, однако ))

watson_ 04 января 2019 | 23:00

А кто из них Джеймс Бонд -007 он Пол или его сестра?

haldey 04 января 2019 | 23:11

watson_: Гениальная сказка для тупоголовых)))
Я может сошел с ума, но я тебе верю, пол))) и скупая слеза стекла по щеке)))

polikarpich 04 января 2019 | 23:21

haldey: А ты знаешь, в нормальном государстве так вполне может быть. Почти во всём мире на эти несколько гражданств никто бы и внимания не обратил, как на нечто само собой разумеющееся.
Это же только в Раше до сих пор бомбят Берлин, мечтают "повторить" и носятся со всякими древними останками, типа Адика и Йоси, всё выясняют, кто на кого напал, кто был круче и кто бы за кого воевал.

victor_xy 04 января 2019 | 23:31

А каков вам наш Пу г-да? - фактически сразу одним ударом 4 (четырёх) шпиёнов получается прихлопнул - молодца!

polikarpich 04 января 2019 | 23:01

captainobvious: Да нет. Это просто у нас хорошие сказочники. Детские. Для взрослых (я имею в виду разумных индивидуумов), эти байки про "шпиёнов" с флешками неубедительны.

wicked_digger 04 января 2019 | 23:05

polikarpich: вспоминается Латынина с ее хихиканьем по поводу английского камня, и как она плевалась после подтверждения этого идиотизма.

kara 04 января 2019 | 22:37

аааа! ну это все объясняет! отпустите его !

zapadnay 04 января 2019 | 22:38

Крепкий орешек.

antimalin 04 января 2019 | 22:40

highly likely
-Царица доказательств в странах НАТО, и прежде всего в Лондоне.
Произнеси заветную фразу, и она подействует как пробирка с белым порошком.
Правда, последней нужно было непременно потрясти с трибуны Генассамблеи ООН.

То было раньше.
А теперь достаточно highly likely, которой трясти уже не надо.

wild_division 04 января 2019 | 22:57

Ждите четвертные санкции,

dmast79 04 января 2019 | 22:40

Сестрёнку тоже не мешало бы отыскать! Ещё больше интересного узнаем! А может - там и другие братики - двоюродные, троюродные, шестиконеч… юродные сыщуться?

igor_zrw 04 января 2019 | 22:40

надо тоже будет подшутить....
а заодно потом потом посмотреть, насколько легче мне будет выезжать за границу.....
ну так, по приколу.... по полсуток...

andreyoo 04 января 2019 | 22:42

Чем больше паспортов всплывает у пациента, тем больше уверенности, что основной его работодатель таки ЦРУ.

И да, редакция, скажите, а вы круглосуточно уж пятые сутки топите за него по заданию или из корпоративной солидарности?

neyexo 04 января 2019 | 23:04

andreyoo:
не режиссер ведь, не правозащитник, не гей и не педофил

alehan22748 04 января 2019 | 23:04

andreyoo: а что плохого в гражданствах??? знаю десятки людей у коротых как минимум 2 (канадское + американское) или (рашинское + американское) - они что все работают на ЦРУ???:))

andreyoo 04 января 2019 | 23:17

alehan22748: знаю десятки людей у коротых как минимум 2 
---
Ты конечно же ничего не понял. Ну да тебе и не привыкать.

alehan22748 04 января 2019 | 23:29

andreyoo: ты пересмотрел амерканское кино про джэсона борна:)))

yan19 04 января 2019 | 23:12

andreyoo: Обычно агентом разведок четырех стран-были самопризнающиеся в 37ом-советские граждане имеющие тока советское гражданство
А этот точно наоборт-имеет 4ре гражданства но шпийон расейский-за премией к Новому году приперся-а кураторы бабки присвоили-вот и сдали..
И палку срубили и бабки при них остались

kuchumka 04 января 2019 | 22:43

Должен быть еще и хохлятский паспорт

watson_ 04 января 2019 | 23:04

kuchumka: Говорят Президент Петро с этим не успел подсуетиться, был занят томасиком, но команда на выдачу пачпорта герою томящимосю в тюрьмах агрессора уже дана, скоро герой украины Пол Бонд получит свой новенький пачпорт с вилами. Его сестра будет в истерике.

liquidsky__ 04 января 2019 | 22:48

Убогая фантазия у госдеповских пиндосов )

uni_korn 04 января 2019 | 22:49

Теперь ясно что он точно црушник и сидел на подслушке наших разговоров. Я недавно в шутку говорила дочери - а почему бы тебе не коллекционировать гражданства.. кто марки коллекционирует, кто монеты, а ты гражданства собирай. Соберешь сотню-две. Подслушал негодяй.

wild_division 04 января 2019 | 23:00

uni_korn: Дочка международная vip путана?

uni_korn 04 января 2019 | 23:13

wild_division: Я понимаю, у вас на раше любят и охраняют педофилов, Машеньку Бутину лет с 10 Вова Путин обучал международному путанизму, но зачем же так об этом откровенно, да еще в такой щекотливой теме..

vitek61 04 января 2019 | 22:49

Интересно бы поинтересоваться в Лондоне, как можно в шутку получить гражданство Великобритании...

(комментарий скрыт)

neyexo 04 января 2019 | 23:02

Меняем на четырех.

tiridas 04 января 2019 | 23:04

А как ухахатывались на форуме над Петровым, Васечкиным и солсберецкой шпилькой?!
И вот - МИСТЕР И МИССИС СМИТ.
КЕК

chimp2013 04 января 2019 | 23:07

Позже окажется , что он так же гражданин Китая. В итоге России придется извиняться перед Небесной и встанет опять на колени.

neon999 04 января 2019 | 23:10

Если человек - обормот, это не значит, что его нужно обвинять в шпионаже и сажать.
Но фсб-шники - как упоротые менты, которые хватают бомжей и сажают их на бутылки.

hagana 04 января 2019 | 23:13

Ну и как теперь выкручиваться будем ? Теперь рояль в кустах не поможет !

monik_7 04 января 2019 | 23:17

теперь придется вдрызг разосраться сразу с четырьмя странами

iskander1970 04 января 2019 | 23:30

Лепится образ милашки на эхе . " В шутку соревновался с сестрой " , "Приехал на свадьбу" . Ну не может такая мусипуся быть шпионом .

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